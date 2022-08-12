Видео ⟩ На пресс-конференции проинформировали о поддержке жителей в связи с ростом цен на энергоресурсы

Цель конференции - проинформировать обо всех утвержденных правительством на этой неделе мероприятиях поддержки для домохозяйств, чтобы снизить влияние роста цен, частично компенсировать удорожание природного газа, электроэнергии, используемой для отопления, древесных гранул и брикетов, дров, а также услуг центрального отопления.

Как указали в госканцелярии, в ходе пресс-конференции можно было получить ответы на вопросы, поддержка какого вида и каким группам жителей будет доступна, а также, как практически подать заявку на поддержку.

В пресс-конференции приняли участие заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Элина Целминя, заместитель пресс-секретаря Министерства экономики Эдийс Шайцанс, а также советница Латвийского союза самоуправлений по вопросам здоровья и социальным вопросам Илзе Рудзите.

Напомним, в четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, предусматривающие ряд мер по частичной компенсации роста затрат домашних хозяйств на теплоснабжение и отопление.

Изменения в закон о мерах по уменьшению влияния чрезвычайного роста цен на энергоресурсы внесены, чтобы снизить негативное социально-экономическое влияние на доходы населения из-за стремительного роста цен на энергоресурсы.

Меры поддержки распространяются на такие виды отопления, как центральное отопление, отопление природным газом, электроэнергией, древесными гранулами, древесными брикетами и дровами.