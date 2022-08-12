Депутат Рижской думы: предложенная правительством поддержка будет недостаточной

По его мнению, особенно это будет ощущаться в централизованном теплоснабжении, которое использует большая часть населения. Например, если тариф на тепловую энергию составит 180 евро за мегаватт-час (МВтч), предоставленная поддержка в размере 56 евро/МВтч составит всего 31,1% от первоначальной суммы, и оставшийся платеж будет почти в два раза больше относительно высокого тарифа предыдущего года.

Rīgas siltums указывает, что в настоящее время в Риге самый низкий тариф среди столиц стран Балтии, но, вероятно, он повысится после повышения тарифа АО Latvenergo.

У Latvenergo закупается значительная часть энергии, и без нее теплоснабжение Риги зимой невозможно. В настоящее время Latvenergo представило на рассмотрение Комиссии по регулированию общественных услуг повышенные тарифы.

Поскольку неизвестен тариф Latvenergo, по которому будет продаваться теплоэнергия, прогнозировать повышение тарифа в Риге невозможно. Если смотреть на биржевые цены на природный газ, повышение может быть значительным.

Уровень тарифов на централизованное теплоснабжение должен поддерживаться таким образом, чтобы жителям не приходилось тратить все свои сбережения и просить у самоуправления жилищные пособия, говорит Цепуритис.

В такой ситуации продвигать энергоэффективность в будущем будет еще сложнее, так как сбережения будут потрачены, и пропадет желание горожан вкладывать средства в благоустройство зданий.

Рижское самоуправление по-прежнему считает, что нужна не поддержка в размере 50% от удорожания, а компенсация 80-90% увеличения тарифа.