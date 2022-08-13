Главное за 13 августа ⟩ Прощание с Интсом Кюзисом, обвинение Шария и депортация российских журналистов

В прошлом году в рамках масштабного проекта Rail Baltica было начато строительство железнодорожной станции у аэропорта "Рига". Сейчас нужно признать, что размах проекта и то, что там будет через 5 лет, можно ощутить, лишь глядя в планы и цифровые визуализации строительного проекта, так как, если ехать мимо, может показаться, что там особо ничего не происходит: ограничения на движение - как в случае классического ремонта, кучи щебня на обочинах, видна строительная техника, тракторы, снуют рабочие... Однако нужно понимать, что пока упор делается на так называемой невидимой части проекта - строительстве и подключении инженерных коммуникаций, что является длительным и непростым процессом, особенно принимая во внимание, что в случае конкретного объекта все действия необходимо согласовывать с аэропортом и обеспечивать непрерывность его работы.