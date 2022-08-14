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Разыскивается 13-летняя Катрина. В ее комнате нашли записку с указанием, что она едет в Ригу

rus.tvnet.lv
Разыскивается 13-летняя Катрина. В ее комнате нашли записку с указанием, что она едет в Ригу
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Фото: Valsts policija

Кулдигский участок Курземского регионального управления Государственной полиции ищет Катрину Мартинсоне 2009 года рождения. Рано утром она покинула свое место жительства в Кабильской волости Кулдигского края и отправилась в неизвестном направлении. В комнате девочки была найдена записка, в которой сообщалось, что она едет в Ригу.

Приметы девочки: рост около 160 см, стройная, волосы коричневые. Неизвестно, во что она была одета. Возможно, у нее с собой сумка с одеждой, планшетным компьютером и мобильный телефон Nokia белого цвета без SIM-карты.

Государственная полиция просит отозваться каждого, у кого имеется любая информация о возможном местонахождении девочки, сразу позвонив по телефону 110.

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