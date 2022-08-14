Разыскивается 13-летняя Катрина. В ее комнате нашли записку с указанием, что она едет в Ригу

Кулдигский участок Курземского регионального управления Государственной полиции ищет Катрину Мартинсоне 2009 года рождения. Рано утром она покинула свое место жительства в Кабильской волости Кулдигского края и отправилась в неизвестном направлении. В комнате девочки была найдена записка, в которой сообщалось, что она едет в Ригу.