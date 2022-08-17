Какие компании смогут получить господдержку из-за энергокризиса?

Предполагается, что претендовать на поддержку смогут те занимающиеся хозяйственной деятельностью субъекты, чьи затраты на энергию, то есть затраты на природный газ и электроэнергию, составляют не менее 10% общих затрат, и которые считаются энергоемкими предприятиями. Механизм ценовой компенсации позволит им продолжить развитие и сохранить конкурентоспособность, в том числе на международном рынке.

На портале проектов правовых актов министерство разместило разработанные поправки к закону о поддержке по преодолению экономических последствий санкций и контрмер, примененных в связи с военной агрессией России против Украины, которыми предусмотрена поддержка приблизительно для 250 предприятий в среднем в размере 200 000 евро.

Минэкономики прогнозирует, что поддержка энергоемких компаний, о которой договорилась коалиция во вторник, 16 августа, может обойтись государству примерно в 50 млн евро.

Зачем?