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Какие компании смогут получить господдержку из-за энергокризиса?

rus.tvnet.lv/LETA
Какие компании смогут получить господдержку из-за энергокризиса?
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Uzraksts Ekonomikas ministrija
Uzraksts Ekonomikas ministrija Фото: Ieva Lūka / LETA

На получение поддержки в связи с ростом цен на энергоресурсы смогут рассчитывать около 250 энергоемких предприятий обрабатывающей промышленности, прогнозирует Министерство экономики.

Предполагается, что претендовать на поддержку смогут те занимающиеся хозяйственной деятельностью субъекты, чьи затраты на энергию, то есть затраты на природный газ и электроэнергию, составляют не менее 10% общих затрат, и которые считаются энергоемкими предприятиями. Механизм ценовой компенсации позволит им продолжить развитие и сохранить конкурентоспособность, в том числе на международном рынке.

На портале проектов правовых актов министерство разместило разработанные поправки к закону о поддержке по преодолению экономических последствий санкций и контрмер, примененных в связи с военной агрессией России против Украины, которыми предусмотрена поддержка приблизительно для 250 предприятий в среднем в размере 200 000 евро.

Минэкономики прогнозирует, что поддержка энергоемких компаний, о которой договорилась коалиция во вторник, 16 августа, может обойтись государству примерно в 50 млн евро.

Зачем?

Законопроект призван смягчить для энергоемких производственных компаний последствия военной агрессии, которые проявляются в виде дополнительных затрат, связанных с резким ростом цен на природный газ и электроэнергию, а также одновременно обеспечить конкурентоспособность предприятий обрабатывающей промышленности осенью 2022 года и зимой 2023 года, способствуя тем самым общей стабильности национальной экономики.

В Минэкономики отмечают, что поддержка предназначена для предприятий, занятых в обрабатывающей промышленности, так как они наиболее ощутимо страдают от последствий военной агрессии и при этом работают в сфере, которая обеспечивает значительную долю экспорта.

При этом в законе будут сохранены существующие инструменты поддержки и условия, на которых предприятия могут обращаться за поддержкой, а также порядок финансирования.

Как сообщалось, правящая коалиция концептуально договорилась о выделении в общей сложности 200 млн евро на поддержку предприятий в связи с ростом цен на энергоресурсы.

Также коалиция договорилась полностью отказаться от применения компонента обязательной закупки (КОЗ) ко всем потребителям электроэнергии и компенсировать юридическим лицам в размере 100% распределительный тариф.

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