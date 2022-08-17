На получение поддержки в связи с ростом цен на энергоресурсы смогут рассчитывать около 250 энергоемких предприятий обрабатывающей промышленности, прогнозирует Министерство экономики.
Какие компании смогут получить господдержку из-за энергокризиса?
Предполагается, что претендовать на поддержку смогут те занимающиеся хозяйственной деятельностью субъекты, чьи затраты на энергию, то есть затраты на природный газ и электроэнергию, составляют не менее 10% общих затрат, и которые считаются энергоемкими предприятиями. Механизм ценовой компенсации позволит им продолжить развитие и сохранить конкурентоспособность, в том числе на международном рынке.
На портале проектов правовых актов министерство разместило разработанные поправки к закону о поддержке по преодолению экономических последствий санкций и контрмер, примененных в связи с военной агрессией России против Украины, которыми предусмотрена поддержка приблизительно для 250 предприятий в среднем в размере 200 000 евро.
Минэкономики прогнозирует, что поддержка энергоемких компаний, о которой договорилась коалиция во вторник, 16 августа, может обойтись государству примерно в 50 млн евро.
Зачем?
Законопроект призван смягчить для энергоемких производственных компаний последствия военной агрессии, которые проявляются в виде дополнительных затрат, связанных с резким ростом цен на природный газ и электроэнергию, а также одновременно обеспечить конкурентоспособность предприятий обрабатывающей промышленности осенью 2022 года и зимой 2023 года, способствуя тем самым общей стабильности национальной экономики.
В Минэкономики отмечают, что поддержка предназначена для предприятий, занятых в обрабатывающей промышленности, так как они наиболее ощутимо страдают от последствий военной агрессии и при этом работают в сфере, которая обеспечивает значительную долю экспорта.
При этом в законе будут сохранены существующие инструменты поддержки и условия, на которых предприятия могут обращаться за поддержкой, а также порядок финансирования.
Как сообщалось, правящая коалиция концептуально договорилась о выделении в общей сложности 200 млн евро на поддержку предприятий в связи с ростом цен на энергоресурсы.
Также коалиция договорилась полностью отказаться от применения компонента обязательной закупки (КОЗ) ко всем потребителям электроэнергии и компенсировать юридическим лицам в размере 100% распределительный тариф.
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