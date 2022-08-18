В Рижском центре поддержки украинцев призывают не приносить кабачки и другие дары огорода

"Просим жителей продукты питания и пожертвования другого вида в Рижский центр поддержки не нести", - указали порталу TVNET представители Рижской думы.

Они призвали жертвующих, которые хотят поделиться с беженцами выращенными на собственном огороде овощами и фруктами, а также другими продуктами питания, зайти на портал www.palidzibaskarte.lv.

Как пояснили представители думы, на нем обобщена информация об организациях, оказывающих разнообразную поддержку украинцам, кроме того, жители могут найти на карте ближайшие места оказания помощи, связаться с ними и договориться с организациями, обеспечивающими помощь украинцам, о том, как и какие пожертвования им поставлять.

Напомним, с марта этого года в Риге работает Центр поддержки жителей Украины. Сначала он находился у Дома конгрессов, но с 21 марта был перенесен в помещения на ул. Калькю, 1. Центр открыт с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.