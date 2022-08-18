Неофициальная информация: скачок цен на электричество в среду может быть связан с ошибкой Nord Pool

Озола указала, что, по неофициальной информации, у Nord Pool, вероятно, возникли технические проблемы и одна из предложенных мощностей литовской станции не была принята.

Председатель SPRK заявила: "Это необходимо уточнить. Это неофициальная информация, которая вышла в открытый доступ. Подобные предположения высказывали также коллеги с литовской стороны, потому что мы обсуждали эту ситуацию и с литовским регулятором.

И да, это ненормальная ситуация".

RUS TVNET уже сообщал, что вечером в среду, 17 августа, цена 1 мегаватт-часа электроэнергии достигла беспрецедентной высоты - 4000 евро. Фактически такая ситуация говорит о большом дефиците электроэнергии именно в странах Балтии, пояснил директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гунар Валдманис.