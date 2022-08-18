Latvijas gāze не сможет обеспечить достаточные запасы природного газа в Инчукалнсе

Latvijas gāze заявляет, что доступный ей в Инчукалнсе объем природного газа составляет 0,45 ТВтч, а на 31 августа объем природного газа составит 0,29 ТВтч.

Компания отмечает, что в Инчукалнсе хранится дополнительный природный газ на имя Latvijas gāze, однако около 1,031 ТВтч из него зарезервировано для других коммерсантов в соответствии с договорными обязательствами по заключенным долгосрочным договорам поставки.

В сообщении компании говорится, что в связи с тем, что запланированные объемы природного газа не удалось приобрести путем поставок по трубопроводу в августе, доступные объемы природного газа по состоянию на 31 августа будут меньше.

Подробная информация о статусе права собственности Latvijas gāze в отношении запасов природного газа в Инчукалнском подземном газохранилище отправлена в AS Conexus Baltic Grid (Conexus) для информирования премьер-министра Кришьяниса Кариньша и Министерства экономики.