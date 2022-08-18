AS Latvijas gāze сообщило, что объем доступного ему природного газа в Инчукалнском подземном газохранилище составляет менее 1,15 тераватт-часа (ТВтч), что определено как обязательное количество в соответствии с требованиями Закона об энергетике о стратегических запасах природного газа. Об этом говорится в сообщении компании на бирже Nasdaq Riga.
Latvijas gāze не сможет обеспечить достаточные запасы природного газа в Инчукалнсе
Latvijas gāze заявляет, что доступный ей в Инчукалнсе объем природного газа составляет 0,45 ТВтч, а на 31 августа объем природного газа составит 0,29 ТВтч.
Компания отмечает, что в Инчукалнсе хранится дополнительный природный газ на имя Latvijas gāze, однако около 1,031 ТВтч из него зарезервировано для других коммерсантов в соответствии с договорными обязательствами по заключенным долгосрочным договорам поставки.
В сообщении компании говорится, что в связи с тем, что запланированные объемы природного газа не удалось приобрести путем поставок по трубопроводу в августе, доступные объемы природного газа по состоянию на 31 августа будут меньше.
Подробная информация о статусе права собственности Latvijas gāze в отношении запасов природного газа в Инчукалнском подземном газохранилище отправлена в AS Conexus Baltic Grid (Conexus) для информирования премьер-министра Кришьяниса Кариньша и Министерства экономики.
Как сообщалось, объем природного газа для снабжения соответствующих пользователей в отопительный сезон составляет 1,15 ТВтч, поэтому по решению правительства Latvijas gāze обязано хранить указанный объем природного газа в Инчукалнском хранилище до 30 сентября. Однако с 1 октября по 30 апреля 2023 года количество природного газа в хранилище на первое число каждого месяца должно быть равно разнице между 1,15 ТВтч и количеством, фактически поставленным подключенным пользователям с 1 октября 2022 года по последний день предыдущего месяца. Публичный трейдер не имеет права передавать эти запасы другим пользователям системы.
На прошлой неделе Министерство экономики опубликовало заявление, в котором говорится, что в Инчукалнском подземном газохранилище на имя Latvijas gāze хранится больше природного газа, чем необходимо для обеспечения домохозяйств.
Conexus также подтверждает, что объем запасов природного газа Latvijas gāze, который имеется в Инчукалнском подземном газохранилищев настоящее время выше, чем того требуют принятые Кабинетом министров "Правила снабжения потребителей энергии во время объявления раннего предупреждения и уровня тревоги".
Вопреки утверждениям Latvijas gāze о том, что количество природного газа, принадлежащего компании в Инчукалнском подземном газохранилище, меньше зарезервированных правительством 1,15 ТВтч, Conexus указывает, что объем запасов природного газа Latvijas gāze в настоящее время выше, чем того требуют принятые Кабинетом министров правила.
Однако Conexus добавляет, что вопросы собственности на газ, хранящийся в Инчукалнском подземном газохранилище, находятся в компетенции пользователей системы и Conexus обязан обеспечить защиту информации ограниченного доступа и не имеет права ее разглашать.
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