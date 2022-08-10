Минэкономики успокаивает: в Инчукалнсе газа больше, чем нужно для домохозяйств

Получив информацию от Latvijas gāze (LG) о том, что оно не сможет выполнять договорные обязательства, предусмотренные в нормативных актах, предоставляя природный газ связанным пользователям, Минэкономики незамедлительно подготовило, а правительство вчера утвердило правила по защите домохозяйств и обеспечению природным газом в обычном объеме по ранее утвержденному тарифу, сообщила министр экономики Илзе Индриксоне.

Если у LG возникнут трудности с обеспечением газом домохозяйств, Conexus и АО Latvenergo окажут необходимую поддержку. В ближайшее время Индриксоне планирует встретиться с LG для обсуждения ситуации.

Индриксоне заявила журналистам в среду, что в данный момент не может комментировать портфель природного газа LG, но, по информации Conexus, Инчукалнское подземное газохранилище содержит больше природного газа, чем необходимо для снабжения населения, и значительно больше, чем 1,15 тераватт-часов (ТВтч), зарезервированных правительством во вторник.