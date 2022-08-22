Решение о еще большей поддержке населения, чем сумма, озвученная до сих пор, может быть принято после получения счетов за октябрь как первый возможный месяц отопления, сообщили агентству LETA Кришьянис Фельдманс, председатель Комиссии по вопросам народного хозяйства, аграрной, экологической и региональной политики в Сейме.
Политик: решение о большей поддержке может быть принято после получения октябрьских счетов
Политик указал, что нужно будет действовать аналогично поддержке Covid-19, которую хорошо было бы улучшить, потому что в предложенном чиновниками подходе "до мельчайших деталей" некоторые группы получателей выпали из круга поддержки.
Политикам также придется заниматься отдельными случаями, чтобы часть жителей, нуждающихся в поддержке, не осталась без нее из-за каких-то избыточных условий, отметил Фельдманс.
Политик признался, что из-за большого счета за октябрь именно в ноябре может быть "момент шока" по сумме расходов - тогда тоже будет понятно, какие доработки нужны в принятом механизме поддержки.
Он отметил, что наблюдаемые в последнее время высокие цены на электроэнергию являются следствием того, что реализация проекта терминала сжиженного природного газа в Скулте затягивается на длительное время.
Как сообщалось, вступили в силу направленные правительством и принятые Сеймом поправки к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоносители, которые предусматривают реализацию ряда мер по частичному покрытию увеличения теплоснабжения и расходы на отопление домашних хозяйств.
Поправки в закон внесены с целью снижения негативного социально-экономического воздействия на доходы населения, которое связано с беспрецедентно стремительным ростом цен на энергоносители.
Общая сумма поддержки мер, включенных в пакет поддержки, составит около 442,25 млн евро.
По данным Минэкономики, в связи с ростом цен на энергоносители иную поддержку, которую еще предстоит создать, планируется также оказать около 250 предприятиям энергоемкой обрабатывающей промышленности.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!