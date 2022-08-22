Политик: решение о большей поддержке может быть принято после получения октябрьских счетов

Политик указал, что нужно будет действовать аналогично поддержке Covid-19, которую хорошо было бы улучшить, потому что в предложенном чиновниками подходе "до мельчайших деталей" некоторые группы получателей выпали из круга поддержки.

Политикам также придется заниматься отдельными случаями, чтобы часть жителей, нуждающихся в поддержке, не осталась без нее из-за каких-то избыточных условий, отметил Фельдманс.

Политик признался, что из-за большого счета за октябрь именно в ноябре может быть "момент шока" по сумме расходов - тогда тоже будет понятно, какие доработки нужны в принятом механизме поддержки.

Он отметил, что наблюдаемые в последнее время высокие цены на электроэнергию являются следствием того, что реализация проекта терминала сжиженного природного газа в Скулте затягивается на длительное время.

Как сообщалось, вступили в силу направленные правительством и принятые Сеймом поправки к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоносители, которые предусматривают реализацию ряда мер по частичному покрытию увеличения теплоснабжения и расходы на отопление домашних хозяйств.

Поправки в закон внесены с целью снижения негативного социально-экономического воздействия на доходы населения, которое связано с беспрецедентно стремительным ростом цен на энергоносители.

Общая сумма поддержки мер, включенных в пакет поддержки, составит около 442,25 млн евро.

По данным Минэкономики, в связи с ростом цен на энергоносители иную поддержку, которую еще предстоит создать, планируется также оказать около 250 предприятиям энергоемкой обрабатывающей промышленности.