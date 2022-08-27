Этим летом мы с мужем летели в Латвию из Швейцарии. Мой муж, финн по происхождению, - большой ценитель пива. Именно он убедил меня в том, что латвийское пиво ничуть не уступает международно признанному немецкому, чешскому или бельгийскому. И вот мы удобно устраиваемся в креслах самолета латвийской национальной авиакомпании airBaltic, открываем меню, и на нас смотрит большая реклама датского Carlsberg - с пометкой, что это лучшее пиво на борту. Листаем дальше - латвийского пива нет.
Почему на борту национальной авиакомпании airBaltic нет латвийского пива?
Латвия для многих начинается с самолета airBaltic. Для туристов это первое впечатление о стране. Для эмигрантов в отпуске - долгожданный глоток родины. А для транзитных пассажиров - перевалочный пункт, где можно получить какие-то удовольствия. Почему на борту нет латвийского пива? Особенно учитывая тот факт, что airBaltic - национальная авиакомпания, которую государство постоянно субсидирует. Разбирался RUS TVNET.
В меню airBaltic предлагают Carlsberg Pilsner и Tuborg из Дании, a также ирландский Guiness. И только в бизнес-классе можно получить латвийское пиво Valmiermuiža.
Однако это не единственный достойный пивной бренд в Латвии - в стране производятся хипстерские Brenguļu и Užavas, региональные Tērvetes, Bauskas и Piebalgas, не говоря о мейнстримных Aldaris, Cēsu alus и Lāčplēša.
Да, юридически последние из перечисленных - уже не латвийские пивоварни. Aldaris с 2008 года принадлежит тому же датскому Carsberg, Cēsu еще в 1999 году купил финский концерн Olvi, а вот Lāčplēša после нескольких смен владельцев в 2005-м был приобретен датским Royal Unibrew. Но все же пиво варится в Латвии.
Всего создатель "Карты пивоварен Латвии", дизайнер Mildas laiks Айвар Баранов, насчитал в нашей стране более 50 пивоварен. И новые пивоварни появляются постоянно. К тому же латвийские пивовары экспериментируют с самыми разными вкусами. От различных сортов светлого лагера, разнообразных вариаций эля и портера, до пива со сливой, черной смородиной или вишней - в Латвии есть все. Такое разнообразие нечасто можно встретить в маленькой стране.
"Как театр начинается с вешалки, так и первое представление о стране у путешественников складывается на борту авиакомпании", - говорит Влад Корягин, CEO в Baltic Travel Group. Важно все: сотрудники авиакомпании, сервис на борту, бортовой журнал, выбор сувениров, напитков и продуктов питания. Это создает первое впечатление, которое, как правило, самое стойкое. Но пока первое и самое стойкое впечатление в эконом-классе airBaltic достается именно пиву Carlsberg.
В то же время в меню национальной авиакомпании на данный момент присутствуют другие латвийские продукты: печенье Beginnings с черной смородиной, манго и семенами чиа, вяленая говядина Nākotne, Rīgas Balzāms.
"В нашей стране есть своя система качества продуктов питания, известная в народе как знаки качества "Зеленая" и "Бордовая ложка". Было бы логично, если бы национальная авиакомпания Латвии в свое меню выбирала самые качественные продукты местных производителей", - напоминает председатель Латвийской федерации пищевых предприятий Инара Шуре. Известно, что планка качества, установленная для продуктов "Зеленой" и "Бордовой ложки", даже выше, чем того требуют правила Евросоюза.
В самой airBaltic отсутствие латвийского пива в эконом-классе объясняют так: "Мы всегда стараемся отдавать приоритет местным продуктам питания и напиткам на рейсах, насколько это возможно. При этом ограничения существуют. Например, во время полета пиво можно подавать только в жестяных банках". airBaltic отмечает, что это существенно сужает возможности выбора.
Отметим, что ассортимент пива латвийского производства в жестяных банках все же больше, чем только представленная в бизнес-классе Valmiermuiža. Крупные производители Aldaris, Lācplēša и Cēsu тоже предлагают пиво в такой упаковке, а более нишевые, вероятно, рассмотрели бы спецзаказ, если бы он поступил.
Среди национальных авиакомпаний быть патриотами престижно. Например, в Lufthansa в эконом-классе доступно только немецкое пиво, немецкие соки и чипсы. Еду готовят ресторанная сеть из Мюнхена dean&david, а сладости и кофе от традиционной немецкой фирмы Dallmayr. Региональная итальянская авиакомпания Air Dolomiti предлагает все итальянское - от минералки и чипсов до тирамису. И, конечно, не стесняется предлагать итальянское пиво. Португальская TAP Air Portugal известна своими блюдами для гурманов, основанных на кухне Португалии. Пиво, которое пьют в Tap Air Portugal, - это португальская марка Sagres. Известны своим патриотизмом также японская авиакомпания ANA, где на борту пьют японское пиво Sapporo и Kirin, и турецкие Turkish Airlines, где вас угостят турецким пивом Efes.
airBaltic в прошлом тоже прославилась своей любовью к национальной кухне - в свое время высокое качество меню авиакомпании отметил американский телеканал CNN. Несколько лет airBaltic сотрудничала с одним из самых известных латвийских шеф-поваров Мартиньшем Ритиньшем. Он создавал блюда для меню бизнес-класса airBaltic, преимущественно используя продукты латвийских экологических фермерских хозяйств. Например, был представлен жареный гусь - традиционное блюдо латвийского праздника Мартиньдиенас.
"airBaltic, будучи национальной авиакомпанией, является своеобразной визитной карточкой Латвии, поэтому на борту приоритет должен отдаваться продуктам латвийского производства, в том числе и латвийскому пиву", - убежден Влад Корягин.
И дело не только в отсутствии латвийского пива на борту airBaltic, но и в, возможно, нераскрытом потенциале пивной индустрии Латвии как таковой. Начав с малого - расширения меню, airBaltic могла бы стать настоящим послом пивных и гастротуров в Латвию, чтобы о нашей стране узнало как можно больше любителей посещать маленькие пивоварни по всему миру.
Марина Альтман - участница медийного марафона "Гражданские журналисты для СМИ".
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