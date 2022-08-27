Почему на борту национальной авиакомпании airBaltic нет латвийского пива?

В самой airBaltic отсутствие латвийского пива в эконом-классе объясняют так: "Мы всегда стараемся отдавать приоритет местным продуктам питания и напиткам на рейсах, насколько это возможно. При этом ограничения существуют. Например, во время полета пиво можно подавать только в жестяных банках". airBaltic отмечает, что это существенно сужает возможности выбора.

Отметим, что ассортимент пива латвийского производства в жестяных банках все же больше, чем только представленная в бизнес-классе Valmiermuiža. Крупные производители Aldaris, Lācplēša и Cēsu тоже предлагают пиво в такой упаковке, а более нишевые, вероятно, рассмотрели бы спецзаказ, если бы он поступил.

Среди национальных авиакомпаний быть патриотами престижно. Например, в Lufthansa в эконом-классе доступно только немецкое пиво, немецкие соки и чипсы. Еду готовят ресторанная сеть из Мюнхена dean&david, а сладости и кофе от традиционной немецкой фирмы Dallmayr. Региональная итальянская авиакомпания Air Dolomiti предлагает все итальянское - от минералки и чипсов до тирамису. И, конечно, не стесняется предлагать итальянское пиво. Португальская TAP Air Portugal известна своими блюдами для гурманов, основанных на кухне Португалии. Пиво, которое пьют в Tap Air Portugal, - это португальская марка Sagres. Известны своим патриотизмом также японская авиакомпания ANA, где на борту пьют японское пиво Sapporo и Kirin, и турецкие Turkish Airlines, где вас угостят турецким пивом Efes.