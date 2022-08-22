Энергетический кризис: по требованию оппозиции состоится внеочередное заседание Сейма

По инициативе парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) более 34 парламентариев потребовали созыва внеочередного заседания Сейма, чтобы поручить правительству безотлагательно разработать отвечающий интересам государства план действий по преодолению кризиса, вызванного ростом цен на энергоносители.

Как сообщила представитель СЗК Даце Карклиня, кроме того, в течение недели оппозиция ожидает доклада правительства о предпринятых шагах в этой связи.

Член парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис напоминает, что цена на электроэнергию на бирже Nord Pool подскочила до 4 евро за киловатт-час, что вынудило предпринимателей выключить производственное оборудование, а жителей - электроприборы в домах.

Как сообщалось, в странах Балтии 17 августа был зафиксирован рекордный скачок цены, когда с 18:00 до 19:00 цена электроэнергии за мегаватт-час достигла ценового потолка биржи Nord Pool - 4000 евро.

"Это не является и не может быть нормальной ситуацией, поэтому правительство должно срочно взяться за работу и предложить взвешенные и конкретные решения для выхода из энергетического кризиса", - подчеркивает Валайнис.

Председатель СЗК, депутат Сейма Арманд Краузе считает, что, если правительство не может это остановить, то государственное предприятие Latvenergo должно уйти с биржи.

По мнению оппозиции, объявленный ранее пакет по компенсации затрат на теплоснабжение недостаточен и предусмотренные в нем меры достигнут лишь небольшой части населения.