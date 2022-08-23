Проблемы авиации: за одну запчасть борются десять претендентов

Эта проблема была актуальна еще задолго до начала войны, а сейчас борьба за детали ожесточеннее, чем когда-либо ранее, говорит Жилкин, добавляя, что сегодня на каждую из доступных запчастей претендуют до десяти авиакомпаний.

Запасы запчастей иссякают, и доступные на рынке детали получают те авиакомпании, которые могут предложить поставщику более высокую цену или более выгодные условия договора.

По мнению операционного руководителя SmartLynx Airlines, эта проблема в отрасли будет актуальна еще как минимум два-три года.

В настоящее время авиация сталкивается также с резким ростом цен на топливо и нехваткой персонала.

Еще недавно отрасль довольно оптимистично ждала конца пандемии, но последствия оказались тяжелее, чем ожидалось.

"Также были проведены различные подготовительные работы, так как спрос обещал быть высоким, но никто не ожидал такого удара, какой нанесла российская агрессия против Украины, создав новые и усугубив имеющиеся проблемы. Латвия и другие страны Балтии по сравнению с крупными европейскими городами находятся в довольно безопасной зоне, способны оперативно реагировать и решать проблемы. Тем не менее ждать быстрых решений в отрасли было бы наивно, и для восстановления авиации может потребоваться по крайней мере еще пара лет", - говорит Жилкин.