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Россия сообщила о военных учениях с участием 50 тысяч солдат

rus.tvnet.lv
Россия сообщила о военных учениях с участием 50 тысяч солдат
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Фото: X03560/SCANPIX

Министерство обороны России в понедельник сообщило, что на этой неделе в военных учениях на востоке Сибири и на Дальнем Востоке, а также в Японском море примут участие более 50 000 солдат.

В учениях "Восток-2022" будут использованы 5000 единиц оружия и военного оборудования, а также 140 самолетов и 60 военных кораблей и других судов, заявили в министерстве.

Планируется, что учения начнутся в четверг и продлятся до среды следующей недели.

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