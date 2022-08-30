Министр юстиции: Правительство приняло решение об отмене КОЗ

Средства для ликвидации КОЗ планируется получить в том числе из дивидендов АО Latvenergo. Точную сумму министр не назвал, но отметил, что правительство снижало КОЗ в течение нескольких лет.

Борданс указал, что это политическое решение, которое освободит потребителей электроэнергии от КОЗ в условиях энергетического кризиса.

Как сообщалось, ранее правящая коалиция договорилась об отмене КОЗ для всех потребителей электроэнергии до конца этого года, а решение об отмене КОЗ со следующего года было принято уже ранее.