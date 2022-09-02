Кому достанется пособие в отопительный сезон? Рассказывает Рижская дума

Он заявил, что будет подготовлена информация, которая пригодится в основном тем людям, которые пока не сталкивались с такой ситуацией и не знают, куда и к кому обратиться за помощью и какие документы предоставить.

Главное - помнить, что не стоит паниковать и бежать куда-то прямо сейчас и стоять в очереди, сказал глава комитета.

Например, люди, которые уже получают жилищные пособия, должны дождаться больших счетов, а затем предоставить их копии вместе с заявлением в социальную службу. Социальная служба начислит пособие и выплатит его.

Тем, кто не квалифицируется на жилищное пособие, но столкнется с резким сокращением средств из-за увеличения платы за отопление, электроэнергию и газ, рекомендуется проконсультироваться с работниками социальных служб, чтобы оценить каждую ситуацию индивидуально.

Клейнбергс подчеркнул, что муниципалитет готов оказать поддержку и средств для этого будет достаточно. Возможно, в случае задержек с государственной помощью будет принято решение о выделении социальной службе дополнительных средств в размере до 200 000 евро.

В целом на различные пособия в Риге запланировано финансирование в размере 14 млн евро, а на жилищное пособие - 5 млн евро.

Статус нуждающегося и малообеспеченного определяется уровнем дохода, но жилищное пособие можно получить и без этого статуса, если после оплаты счетов остается меньше гарантированного минимального дохода (ГМД). Коэффициенты ГМД изменятся с октября.

Как сообщалось, Rīgas siltums планирует удвоить тариф на тепло в столице со 2 октября.