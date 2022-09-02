Rīgas siltums: С октября плата за теплоэнергию в Риге вырастет на 40%

Ранее сообщалось, что Rīgas siltums планирует удвоить тариф на тепло в столице со 2 октября. Планируется повысить конечный тариф на тепловую энергию с нынешних 85,45 до 170,59 евро за мегаватт-час. В рамках тарифа наиболее существенное увеличение планируется по компоненту производства тепловой энергии - на 118%.

Rīgas siltums напоминает, что государственная поддержка домохозяйств предусматривает компенсировать половину роста цены на тепловую энергию свыше 68 евро за мегаватт-час.

Это означает, что с учетом компенсаций плата за отопление увеличится на 40%, с нынешних 85,45 до 119,30 евро за мегаватт-час.

Из всего необходимого Риге тепла 30% предприятие производит само, а 70% закупает. Наиболее важным производителем является AО Latvenergo, которое в настоящее время утвердило тарифы на производство тепла для ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 - 185-190 евро за мегаватт-час.

В настоящее время Rīgas siltums 50% тепла производит с помощью древесной щепы, 50% - с использованием природного газа.