Большинство рассматриваемых продуктов питания в Латвии дороже, чем в магазинах Великобритании, заключило исследование, проведенное Службой новостей Латвийского телевидения (LTV). Журналисты сознательно искали самые дешевые товары в каждой товарной категории и сравнивали их цены в Латвии и Великобритании.
Сравнение цен на продукты: еда в Великобритании дешевле, чем в Латвии
LTV выбрала для сравнения цен сеть магазинов Maxima из-за широкой сети магазинов. LTV искала самые дешевые продукты, сравнивая цену за килограмм, литр и штуку.
- Самое дешевое сливочное масло, произведенное в Польше, стоит 9,39 евро за килограмм. Так как оно было распродано, следующий самый дешевый вид стоил уже чуть больше 12 евро за килограмм.
- Самое дешевое молоко 2% жирности стоит 79 центов, произведено в Латвии. Самые дешевые яйца размера "М" стоили 14 центов за штуку. Произведено за пределами Латвии.
- LTV нашла куриные окорока по акционной цене 2,65 евро за килограмм, также произведенные за пределами Латвии.
- Также действовала акционная цена на свиные отбивные, произведенные за пределами Латвии.
- Из свежей говядины была доступна только ветчина по 13,99 евро за килограмм, выращенная за пределами Латвии.
- Самый дешевый сахар стоил 99 центов за килограмм.
Из корзины товаров единственным продуктом, который в Латвии был дешевле по сравнению с Великобританией, была свинина, сообщает LTV.
Экономист Банка Латвии Олег Красноперов отметил, что тот факт, что продукт в Великобритании в данный момент дешевле, не означает, что в Великобритании все дешевле, например, услуги значительно дороже, чем в Латвии. Но и покупательная способность населения тоже выше.
"Общий уровень цен в Великобритании на 57% выше, чем у нас. Образование, питание и проживание, здравоохранение, коммунальные услуги, развлечения. То есть там все это стоит гораздо дороже, чем здесь", - пояснил экономист.
Видео: Сюжет LTV на латышском языке
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!