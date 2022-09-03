Сравнение цен на продукты: еда в Великобритании дешевле, чем в Латвии

LTV выбрала для сравнения цен сеть магазинов Maxima из-за широкой сети магазинов. LTV искала самые дешевые продукты, сравнивая цену за килограмм, литр и штуку.

Самое дешевое сливочное масло, произведенное в Польше, стоит 9,39 евро за килограмм. Так как оно было распродано, следующий самый дешевый вид стоил уже чуть больше 12 евро за килограмм.

Самое дешевое молоко 2% жирности стоит 79 центов, произведено в Латвии. Самые дешевые яйца размера "М" стоили 14 центов за штуку. Произведено за пределами Латвии.

LTV нашла куриные окорока по акционной цене 2,65 евро за килограмм, также произведенные за пределами Латвии.

Также действовала акционная цена на свиные отбивные, произведенные за пределами Латвии.

Из свежей говядины была доступна только ветчина по 13,99 евро за килограмм, выращенная за пределами Латвии.

Самый дешевый сахар стоил 99 центов за килограмм.

Из корзины товаров единственным продуктом, который в Латвии был дешевле по сравнению с Великобританией, была свинина, сообщает LTV.

Экономист Банка Латвии Олег Красноперов отметил, что тот факт, что продукт в Великобритании в данный момент дешевле, не означает, что в Великобритании все дешевле, например, услуги значительно дороже, чем в Латвии. Но и покупательная способность населения тоже выше.

"Общий уровень цен в Великобритании на 57% выше, чем у нас. Образование, питание и проживание, здравоохранение, коммунальные услуги, развлечения. То есть там все это стоит гораздо дороже, чем здесь", - пояснил экономист.

Видео: Сюжет LTV на латышском языке