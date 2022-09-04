Цены на нефть значительно упали на фоне новостей о том, что Запад и Иран могут вскоре заключить ядерную сделку. Это, в свою очередь, позволит снять ряд санкций против Ирана, в том числе допустить попадание сырой нефти из страны на нефтяной рынок. Оправданны ли ожидания мира относительно более дешевой нефти?
Ядерная сделка с Ираном может обрушить цены на нефть. Что нужно знать?
Нефть Ирана является одним из ключевых пунктов, который мог бы снизить цены на нефть в мире, но из-за санкций она не может выйти на международный рынок.
Однако на этой неделе цена на нефть марки Brent упала на 1,5%, достигнув 94 евро за баррель. Такой низкий уровень цен был в феврале, незадолго до вторжения России в Украину. Вскоре после начала войны цена на Brent подскочила почти до 140 евро за баррель. Новые надежды связаны со снятием санкций с Ирана, которые в настоящее время не позволяют стране предлагать свои запасы нефти на международном рынке. Все зависит от того, будет ли заключен совместный всеобъемлющий план действий, или короче - иранская ядерная сделка между Ираном и Западом.
Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе выразил надежду на возобновление ядерной сделки с Ираном уже в ближайшем будущем.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян также подтвердил возможность достижения договоренности. Однако он указал, что Иран нуждался в более сильных гарантиях безопасности, особенно если в будущем администрация президента США решит выйти из соглашения (как это уже было с администрацией Дональда Трампа).
"Продление иранской ядерной сделки позволяет Ирану продавать свою нефть, а это значит, что на рынке будет значительно большее предложение нефти и, соответственно, более низкие цены",
- сказал Марк Кац, профессор Университета Джорджа Мейсона.
В 2018 году бывший президент США Трамп объявил о выходе из соглашения. До возобновления санкций в 2018 году Иран был третьим по величине производителем нефти среди стран ОПЕК, уступая только Саудовской Аравии и Ираку. В 2017 году Иран был четвертым по величине производителем нефти в мире после США, Саудовской Аравии и России. Продление сделки предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков и 150 экономических институтов.
Краткосрочные преимущества
Соглашение предусматривает возврат на рынок 1,3 млн баррелей нефти в сутки, по подсчетам Financial Times. Тегерану также будет разрешено экспортировать 50 миллионов баррелей нефти в течение первых четырех месяцев сделки.
По данным аналитической компании Kpler, в общей сложности Иран хранит 93 миллиона баррелей на кораблях в Персидском заливе, недалеко от Сингапура и Китая.
"Иран имеет значительный флот грузовых судов, который может очень скоро пополнить рынок. В целом его могут пополнить дополнительно от одного до двух миллионов баррелей нефти в сутки", - говорит Джон Дрисколл, представитель JTD Energy Services.
"Страны ОПЕК могут очень легко производить 30,5 барреля нефти в день, если Иран вернется на рынок. При таком сценарии цена на нефть марки Brent через год может упасть до 65 долларов за баррель",
- считает аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга.
Возможны задержки
Понятно, что даже если договоренность будет достигнута в ближайшее время, иранская нефть появится на рынке не сразу. В первую очередь необходимо договориться по вопросам страхования и логистики. Американская инвестиционная компания Goldman Sachs скептически относится к переменам в ближайшем будущем.
Даже если соглашение и будет достигнуто, фактически оно вступит в силу только в начале следующего года.
Другие эксперты также говорят, что Ирану потребуется некоторое время, чтобы возобновить продажу нефти после снятия санкций. Опыт уже есть - первая ядерная сделка с Ираном, заключенная в 2015 году, фактически вступила в силу только чуть менее чем через год. Что касается экспорта нефти, стране потребовалось три месяца, чтобы развить необходимые мощности.
Неоднозначная ситуация
Торговцы пытаются понять, как повлияют на цены два фактора - запрет на импорт российской нефти в Евросоюз, который вступит в силу в декабре, и окончание установленного Вашингтоном шестимесячного периода, после которого в октябре на рынок будет выпущено около 180 млн. баррелей нефти из стратегических запасов.
"Торговцы неохотно рассматривают варианты, которые не столь оптимистичны. Есть вероятность, что Саудовская Аравия может сократить добычу нефти, если на рынок вернется Иран. Неизвестно, как это повлияет на цены",
- сказал Роберт Йогер, директор Energy Futures.
Если нефть из Ирана попадет на рынок, это может вынудить страны ОПЕК сократить добычу нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман Аль Сауд заявил, что в этом случае Саудовская Аравия обязательно сократит добычу нефти пропорционально тому, сколько нефти Иран принесет на рынок. Он указал, что "реальный и бумажный рынки очень разные, также на рынке существуют огромные риски уязвимости".
Эксперты отмечают, что таким образом Саудовская Аравия может потерять свою долю рынка в пользу Ирана, и весьма вероятно, что страна не захочет этого делать, поскольку "таким образом Иран может выглядеть неким спасательным кругом в глазах Запада, пытающегося заменить поставки нефти из России".
ОПЕК и ее союзники встретятся уже в понедельник, 5 сентября. На этой встрече станет ясно, какой будет динамика цен на нефть, так как Саудовская Аравия, вероятно, объявит о своем решении - продолжать добычу на текущем уровне или сократить ее.
Спрос на нефть
Во время пандемии коронавируса спрос на ископаемое топливо по мере снижения экономической активности снизился. В настоящее время он уже вернулся к прежнему уровню, что в условиях ограниченных возможностей предложения привело к установлению высоких цен как на нефть, так и на газ.
Рост цен на энергоносители привел к высокой инфляции как в Европе, так и в США, что обернулось значительным повышением процентных ставок. Это, в свою очередь, может замедлить экономический рост и ограничить потребление нефтепродуктов.
Отмечается, что в то время, когда цены на нефть были на уровне 100 долларов за баррель, возобновление ядерной сделки с Ираном казалось потенциально хорошим среднесрочным решением. Однако в текущей ситуации оно мало что может изменить.
В зависимости от того, будет ли нефть дешевле или дороже 100 долларов в ноябре, будет заметнее, возымели ли санкции против России какой-либо эффект. Дело в том, что высокие цены на нефть и газ фактически позволяют России избежать экономических последствий санкций. Хотя бы частично.
Действует ли эмбарго на нефть?
Предполагается, что ядерное соглашение не может быть достигнуто при наличии какого-либо противодействия, например, со стороны президента Ирана Ибрахима Раиси.
В краткосрочной перспективе Иран был бы готов пожертвовать некоторыми возможностями по обогащению урана, однако его амбиции никуда не делись, и страна захочет продолжить свою ядерную программу с возможностью разработки собственного ядерного оружия.
Могущественный иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) также выступает против ядерной сделки, потому что она сократит ядерный потенциал Ирана. Более того, многие члены КСИР получают выгоду от санкций, учитывая их роль в различных сомнительных сетях, позволяющих их обходить.
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