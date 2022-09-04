Ядерная сделка с Ираном может обрушить цены на нефть. Что нужно знать?

Эксперты отмечают, что таким образом Саудовская Аравия может потерять свою долю рынка в пользу Ирана, и весьма вероятно, что страна не захочет этого делать, поскольку "таким образом Иран может выглядеть неким спасательным кругом в глазах Запада, пытающегося заменить поставки нефти из России".

ОПЕК и ее союзники встретятся уже в понедельник, 5 сентября. На этой встрече станет ясно, какой будет динамика цен на нефть, так как Саудовская Аравия, вероятно, объявит о своем решении - продолжать добычу на текущем уровне или сократить ее.

Спрос на нефть

Во время пандемии коронавируса спрос на ископаемое топливо по мере снижения экономической активности снизился. В настоящее время он уже вернулся к прежнему уровню, что в условиях ограниченных возможностей предложения привело к установлению высоких цен как на нефть, так и на газ.

Рост цен на энергоносители привел к высокой инфляции как в Европе, так и в США, что обернулось значительным повышением процентных ставок. Это, в свою очередь, может замедлить экономический рост и ограничить потребление нефтепродуктов.

Отмечается, что в то время, когда цены на нефть были на уровне 100 долларов за баррель, возобновление ядерной сделки с Ираном казалось потенциально хорошим среднесрочным решением. Однако в текущей ситуации оно мало что может изменить.