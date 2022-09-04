Малообеспеченных рижан ждет пособие на школу

Право на получение пособия имеет домохозяйство, которое задекларировало место жительства и проживает по указанному адресу в Риге и доход которого составляет до 436 евро на первого или единственного члена домохозяйства и 305 евро на остальных членов домохозяйства.

Социальная служба также напоминает, что семьи могут получить индивидуальный комплект школьных принадлежностей, в который входят школьные принадлежности и рюкзак для учащихся начальных классов, а также школьные принадлежности для учащихся основной школы.

Этот пакет может получить лицо, которому Социальная служба выдала справку о статусе нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства, или лица, попавшего в кризисную ситуацию.

Пособие на образование назначается в начале учебного года, ребенку дошкольного возраста в возрасте от пяти лет, который проходит обязательную подготовку к получению основного образования.

Размер пособия составляет 50 евро на каждого школьника.

В 2021 году пособия на сумму 69 200 евро получили 1 384 человека.

С 1 июня до конца августа этого года пособие было назначено более чем 700 рижан, из них 114 гражданских лиц Украины.

Чтобы получить это пособие, родитель или законный представитель ребенка должен обратиться в Социальную службу Риги до 31 октября.