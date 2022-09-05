Бизнес-план airBaltic: сдать в аренду треть самолетов, приобретенных при господдержке

Когда разразилась пандемия, airBaltic уволила 40% своих сотрудников, но не отказалась от покупки новых самолетов Airbus. Это было ключевым моментом в бизнес-плане по открытию новых маршрутов и получению прибыли.

Данные полетов свидетельствуют, что вместо обещанных новых маршрутов прошлой осенью и зимой самолеты простаивали. В отдельные дни на взлетно-посадочной полосе оставалось даже 12 самолетов - более трети находившихся на тот момент в парке airBaltic самолетов Airbus.

В ноябре авиакомпания все-таки нашла способ получения прибыли от новеньких сверкающих самолетов. Два из них начали летать рейсами скандинавских авиакомпаний и еще два в период рождественских праздников отправились по маршрутам Eurowings концерна Lufthansa.

Весной Европа снова начала путешествовать, но авиакомпании не могли так быстро найти работников взамен уволенных во время пандемии, не хватало и самолетов.

Спрос на неиспользуемые аэробусы и экипаж airBaltic увеличился.

Объясняя, сколько самолетов компания использует для собственных нужд и сколько арендовано, airBaltic сообщила, что сдала в аренду 11 самолетов с экипажем.

Однако база данных Fligthradar24 показывает другую картину.

В отдельные дни на чужих маршрутах было занято 13 самолетов - половина всех самолетов airBaltic, находившихся в воздухе в то время.

А с учетом тех случаев, когда один и тот же самолет обслуживает в один день как airBaltic, так и другие рейсы, число еще выше.