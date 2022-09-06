New York Times: Россия закупает у Северной Кореи ракеты и снаряды

"Это демонстрирует, что российская армия страдает от острой нехватки обеспечения в Украине, отчасти вызванной ограничениями экспорта и импорта", - сказал в понедельник в комментарии агентству AP один из высокопоставленных американских чиновников, пожелавший остаться анонимным.

Ожидается, что Россия вместе с ракетами ближнего радиуса действия и артеллерийскими снарядами в будущем будет приобретать и другое северокорейское вооружение, цитирует газета высокопоставленного чиновника.

"Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходиться что-то покупать у Северной Кореи", - указал глава российской группы Института военных исследований Мейсон Кларк.

Администрация президента США Джо Байдена недавно подтвердила, что российская армия в августе получила произведенные в Иране дроны, предусмотренные для использования на поле боя в Украине.

На прошлой неделе Белый дом сообщил, что у России уже возникли технические проблемы с поставленными Ираном дронами.

В августе Россия уже получила дроны моделей Mohajer-6 и Shahed, однако эти летательные аппараты, по мнению администрации Байдена, лишь часть от большой закупки в несколько сотен дронов, которые Россия планирует приобрести в Иране.