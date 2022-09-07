Путин: Россия не будет поставлять нефть и газ в страны, которые введут потолок цен

Ограничение цен на нефть и газ, импортируемые из России, рассматриваемое некоторыми западными странами, было бы "совершенно глупым решением", заявил Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"Вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам. Ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут", - сказал Путин.

Министры финансов стран G7 заявили в прошлую пятницу, 2 сентября, что хотят добиться потолка цен на нефть и нефтепродукты, импортируемые из России. Если этого удастся добиться, цены на мировом рынке нефти могли бы снизиться. Кроме того, сократятся доходы российского государственного бюджета, из которого финансируется военное вторжение в Украину.