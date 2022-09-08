Европейский банк значительно повышает базовую процентную ставку

На заседании Совета Европейского центрального банка во Франкфурте было принято решение повысить ставку по депозитам овернайт до 0,75% и ставку по кредитам овернайт до 1,5%. Обе эти ставки также были увеличены на 0,75 процентных пункта.

Ранее президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит повышать ставки до тех пор, пока инфляция не вернется к 2%. Она отметила, что повышение процентных ставок является важным шагом на пути к снижению инфляции.

"Инфляция чрезмерно высока. Военные действия России в Украине вызвали рост цен на энергоносители и сельскохозяйственную продукцию. Цены также растут из-за нехватки материалов, оборудования и рабочей силы, связанной с пандемией. Это наносит ущерб людям и предприятиям по всей еврозоне, особенно людям с низким доходом", - сказала Лагард.

По ее словам, инфляция во многом определяется факторами, на которые не могут повлиять центральные банки. Но можно сделать так, чтобы эта инфляция не сохранялась в долгосрочной перспективе. "Это могло бы произойти, если бы рост цен распространился на всю национальную экономику и люди стали бы ожидать более высокой инфляции в будущем. В этом случае сформировались бы спирали цен и заработной платы, которые в вызывали бы неконтролируемые инфляционные процессы", - отмечает Лагард.