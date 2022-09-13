Wolt начал работу в Даугавпилсе

В настоящее время на платформе Wolt заказы можно делать из 15 ресторанов и кафе, а также более 15 торговых точек Даугавпилса.

Таким образом, Wolt в настоящее время работает в пяти латвийских городах - Риге, Юрмале, Лиепае, Елгаве и Даугавпилсе.

Wolt работает в Латвии с 2017 года. На платформе Wolt в настоящее время можно заказать еду от более чем 800 предприятий общепита и различные товары более чем из 400 точек продаж.

Уже сообщалось, что ООО Wolt Latvija в 2020 году работало с оборотом в 3,21 млн евро, что в два раза больше, чем в 2019 году, а прибыль компании увеличилась в 6,2 раза, достигнув 475 703 евро. Финансовые показатели компании за 2021 год пока не опубликованы.