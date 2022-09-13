Омбудсмен: правительство должно срочно пересмотреть минимальные уровни доходов

Также омбудсмен призывает правительство добиться того, чтобы планируемое повышение минимальной пенсии и государственного социального пособия с января следующего года дошло до граждан уже в январе, а не в мае, как планируется сейчас.

Чтобы уменьшить негативное влияние инфляции, Сейм принял решение в июле этого года провести индексацию государственных пенсий на два месяца раньше, а именно в августе, увеличив пенсии в среднем на 23%. Однако размер государственного социального пособия и уровень ГМД, несмотря на высокую инфляцию, остались неизменными, напомнил Янсонс.

Минимальный уровень доходов по-прежнему рассчитывается по статистическим данным 2018 года.

Уже в конце 2020 года, когда Сейм и правительство вслед за несколькими постановлениями Конституционного суда в сфере минимального дохода внесли изменения в нормативные акты, омбудсмен указал, что постановления Конституционного суда не были должным образом реализованы.

"То, что происходит такая задержка - это, по сути, вопиющее игнорирование, даже издевательство над решениями Конституционного суда", - считает Янсонс.