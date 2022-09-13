Омбудсмен Юрис Янсонс призывает правительство уже с октября пересмотреть минимальные уровни доходов в отношении гарантированного минимального дохода (ГМД) и государственного социального пособия, сообщили агентству LETA в Бюро омбудсмена.
Омбудсмен: правительство должно срочно пересмотреть минимальные уровни доходов
Также омбудсмен призывает правительство добиться того, чтобы планируемое повышение минимальной пенсии и государственного социального пособия с января следующего года дошло до граждан уже в январе, а не в мае, как планируется сейчас.
Чтобы уменьшить негативное влияние инфляции, Сейм принял решение в июле этого года провести индексацию государственных пенсий на два месяца раньше, а именно в августе, увеличив пенсии в среднем на 23%. Однако размер государственного социального пособия и уровень ГМД, несмотря на высокую инфляцию, остались неизменными, напомнил Янсонс.
Минимальный уровень доходов по-прежнему рассчитывается по статистическим данным 2018 года.
Уже в конце 2020 года, когда Сейм и правительство вслед за несколькими постановлениями Конституционного суда в сфере минимального дохода внесли изменения в нормативные акты, омбудсмен указал, что постановления Конституционного суда не были должным образом реализованы.
"То, что происходит такая задержка - это, по сути, вопиющее игнорирование, даже издевательство над решениями Конституционного суда", - считает Янсонс.
Принимая во внимание значительный рост потребительских цен, можно сделать вывод, что ни уровень ГМД (109 евро на первое или единственное лицо и 76 евро на остальных лиц в домохозяйстве), ни размер государственного пособия социального обеспечения (163,43 евро) недостаточны даже для покрытия расходов на покупку продуктов питания.
Даже запланированное на 2023 год повышение минимального порога доходов (со 109 до 125 евро) будет недостаточным для обеспечения достойной жизни получателям пособий, поэтому правительству следует внести коррективы в расчет порога минимального дохода с учетом текущей социально-экономической ситуации и соответствующим образом обновить методологию, считает Янсонс.
Также омбудсмен рекомендует обеспечить выплату государственного социального пособия и минимальной пенсии в новом размере с 1 января 2023 года, не откладывая их выплату на четыре месяца.
Омбудсмен ранее критиковал механизм, согласно которому в законах зафиксированы конкретные цифровые значения, но не разработан метод, который обеспечил бы достаточно регулярный и адекватный пересмотр минимального уровня доходов.
Омбудсмен просит правительство проинформировать о выполнении этих рекомендаций до 30 сентября.
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