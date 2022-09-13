Возле Рижского международного аэропорта начались работы по строительству эстакады железнодорожной станции Rail Baltica, сообщили представители строительного объединения B.S.L. Infra.
В аэропорту началось строительство эстакады железнодорожной станции Rail Baltica
На данный момент установлены первые сваи эстакады, по которой будет курсировать скоростной поезд через станцию аэропорта, центр Риги, далее через территорию стран Балтии и остальной Европы. Это уникальное для Латвии сооружение, так как трасса будет приподнята над землей, чтобы не мешать автомобильному движению в аэропорт.
Транспортный поток на время строительства будет обеспечен.
Председатель правления ООО Eiropas dzelzceļa līnijas, реализующего проект Rail Baltica в Латвии, Каспар Вингрис рассказал, что во внешнем дизайне здания вокзала Rail Baltica будут преобладать деревянные элементы, само здание спроектировано таким образом, чтобы быть удобным и функциональным, а также максимально энергоэффективным.
Член исполнительного комитета застройщика B.S.L. Infra Майя Балтгалве отмечает, что проект Rail Baltica предусматривает не только строительство железнодорожной станции в аэропорту, но и прокладку железнодорожных путей от станции Иманта до Марупе: 4,5-километровая высокоскоростная железнодорожная линия будет проложена по эстакаде, насыпям и путепроводам. В зоне станции у аэропорта эстакада достигнет высоты 13 метров, ее общая длина составит два километра, в том числе 200-метровый монолитный участок пройдет через здание станции.
Проект предусматривает, что между аэропортом и Рижским центральным железнодорожным вокзалом раз в час в обоих направлениях будет курсировать скоростной поезд, доставляя пассажиров с одной станции на другую за восемь минут.
Более частое сообщение между будущей станцией и центром города будет обеспечено региональными пассажирскими поездами Rail Baltica, которым на дорогу потребуется примерно 13 минут и которые обеспечат перевозку в часы пик четырьмя поездами в час в каждом направлении.
Балтгалве рассказала, что сваи эстакады возводятся на участке между улицей Торню и дорогой P133, в том числе для возведения 30-метровых свай используется специальная технология строительства Kelly-Casing, которая предполагает бурение и бетонирование свай вместо забивания. Технология была выбрана для снижения воздействия на окружающую среду и инфраструктуру, чтобы не создавать нежелательных шумов и вибраций в процессе строительства. Сначала с помощью специального оборудования устанавливается обсадная труба сваи, затем начинается бурение грунта. Далее устанавливается арматурный каркас и бетонируются сваи, в завершение процесса из полости вытягивается обсадная труба.
Уже сообщалось, что проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии с колеей европейского стандарта от Таллина до границы Литвы и Польши, которая позволит связать страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге.
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