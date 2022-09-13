В аэропорту началось строительство эстакады железнодорожной станции Rail Baltica

На данный момент установлены первые сваи эстакады, по которой будет курсировать скоростной поезд через станцию аэропорта, центр Риги, далее через территорию стран Балтии и остальной Европы. Это уникальное для Латвии сооружение, так как трасса будет приподнята над землей, чтобы не мешать автомобильному движению в аэропорт.

Транспортный поток на время строительства будет обеспечен.

Председатель правления ООО Eiropas dzelzceļa līnijas, реализующего проект Rail Baltica в Латвии, Каспар Вингрис рассказал, что во внешнем дизайне здания вокзала Rail Baltica будут преобладать деревянные элементы, само здание спроектировано таким образом, чтобы быть удобным и функциональным, а также максимально энергоэффективным.