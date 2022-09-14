В Добеле у предприятия украли экскаватор. Полиция задержала двух сотрудников компании

В ходе инвентаризации предприятие в Добеле констатировало, что с его территории были похищены лопата для трактора стоимостью 500 евро и экскаватор-погрузчик Lannen 740S ценой в 12 000 евро, а также другие принадлежащие компании вещи.

Следов взлома констатировано не было. Полиция начала уголовный процесс в связи с кражей транспортного средства.

Стражи порядка произвели обыски и по месту жительства и на собственности двух работников предприятия изъяли более 60 различных принадлежащих предприятию вещей, например, около 3000 литров дизельного топлива, шины, жидкость для гидравлики, моторное масло и т.д. Кроме того, были изъяты наличные средства в размере более 10 000 евро, происхождение и законность которых выясняются.

Полиция задержала обоих мужчин, один из которых - руководитель отдела на предприятии. Согласно имеющейся в данный момент в распоряжении стражей порядка информации, кражи были осуществлены с конца прошлого года. Мужчины 1968 и 1993 г.р. ранее не были судимы и свою вину в совершении преступления признали.

В данный момент к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, досудебное расследование продолжается.

За совершенное преступление мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.