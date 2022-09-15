LTRK: предпринимателям помощь со стороны государства необходима незамедлительно

Канашка отмечает, что правительство уже в августе приняло решение о том, что для энергоемких коммерсантов обрабатывающей промышленности в виде гранта будет компенсирован прирост цен на энергоресурсы за период с 1 февраля по 31 декабря этого года, предусматривая на это средства государственного бюджета в размере 50 млн евро, но на эту поддержку еще не получено согласование с Европейской комиссией. Канашка выражает надежду, что это случится вскоре, потому что высокие цены на энергоресурсы еще больше снижают конкурентоспособность латвийских предпринимателей в Балтийском регионе.