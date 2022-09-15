Неясность того, хватит ли предприятиям на зиму энергоресурсов, сколько они будут стоить и какие будут мероприятия по поддержке от правительства, создает опасения, как выжить и как найти лучшие решения для сохранения бизнеса и рабочих мест, в организованном Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) бизнес-клубе в Бауске заявили предприниматели из Земгале.
LTRK: предпринимателям помощь со стороны государства необходима незамедлительно
LTRK отмечает, что ни один из предпринимателей не сомневается в том, что зима будет сложной, поэтому считают, что помощь со стороны государства необходима незамедлительно.
Руководитель Совета по Земгальскому региону LTRK Имантс Канашка поясняет, что в начале года прогнозировалось, что инфляция в Латвии может составлять 10%, но сейчас ясно, что до конца года она может приблизиться к 25%. Хотя в отдельных сферах народного хозяйства, например, в металлообработке наблюдается стабилизация цен на сырье, они все еще высоки, сообщает Канашка.
По его мнению, самая большая проблема заключается в том, что поставщики услуг энергоресурсов в настоящее время не заключают долгосрочные договоры и не фиксируют цену, поэтому предпринимателям трудно планировать финансы, и, не получая поддержки, возможно придется временно приостановить работу и увольнять работников, которые станут огромным бременем для государственного социального бюджета.
Чтобы поддержать своих работников в это финансово тяжелое время, предприниматели как минимум на 10% увеличили зарплату работающих. В то же время количество закупок и заказов существенно снизилось и поступает угроза рецессии с признаками “охлаждения” экономики, сообщает руководитель Совета по Земгальскому региону LTRK.
Канашка отмечает, что правительство уже в августе приняло решение о том, что для энергоемких коммерсантов обрабатывающей промышленности в виде гранта будет компенсирован прирост цен на энергоресурсы за период с 1 февраля по 31 декабря этого года, предусматривая на это средства государственного бюджета в размере 50 млн евро, но на эту поддержку еще не получено согласование с Европейской комиссией. Канашка выражает надежду, что это случится вскоре, потому что высокие цены на энергоресурсы еще больше снижают конкурентоспособность латвийских предпринимателей в Балтийском регионе.
В долгосрочной перспективе размышляя о приведении в порядок предпринимательской среды, LTRK подготовила рекомендации по вопросам, предусмотренным к экономическим программам политических партий, идущих на выборы в 14-й Сейм, которые пройдут 1 октября. В них предприниматели включили 26 пунктов, реализация которых поможет развитию предпринимательской деятельности и экономическому росту государства.
Член правления LTRK Янис Лиелпетерис подчеркнул, что предприниматели хотят, чтобы правительство на них смотрело как на профессиональных советников и равноценных партнеров. Особое внимание следует уделять человеческим ресурсам, в том числе нехватке рабочей силе и энергетике.
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