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Алкоголь только в спецмагазинах? Начат сбор подписей

rus.tvnet.lv/LETA
Алкоголь только в спецмагазинах? Начат сбор подписей
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Продажа алкоголя. Иллюстративное фото
Продажа алкоголя. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за продажу алкогольных напитков только в специализированных магазинах с отдельным входом.

В качестве представителя инициативы указан Марк Амосеев. Автор идеи считает, что

в обществе существует ошибочное мнение, что алкоголь является продуктом питания, так как он продается практически во всех продуктовых магазинах. Так у людей с детства формируется представление о легкой доступности алкоголя и его нормальности.

Предложение нацелено на ограничение доступности алкоголя, и это должно изменить отношение общества. Амосеев полагает, что при таком регулировании потребление алкоголя снизится, а здоровье населения улучшится.

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