На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за продажу алкогольных напитков только в специализированных магазинах с отдельным входом.
Алкоголь только в спецмагазинах? Начат сбор подписей
Алкоголь только в спецмагазинах? Начат сбор подписей
В качестве представителя инициативы указан Марк Амосеев. Автор идеи считает, что
в обществе существует ошибочное мнение, что алкоголь является продуктом питания, так как он продается практически во всех продуктовых магазинах. Так у людей с детства формируется представление о легкой доступности алкоголя и его нормальности.
Предложение нацелено на ограничение доступности алкоголя, и это должно изменить отношение общества. Амосеев полагает, что при таком регулировании потребление алкоголя снизится, а здоровье населения улучшится.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова