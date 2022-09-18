В одном из стратегических предприятий Rīgas siltums на этой неделе были назначены два новых члена правления. Было много заявок, и выбор необходимо было сделать в соответствии с самыми высокими стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). За неделю до окончательного голосования совета Nekā personīga засняла, как лица, принимающие решения, встречаются в кафе лишь с двумя из четырех финалистов конкурса.
Видео ⟩ Встречи с избранными в кафе: как набирали топ-руководство Rīgas siltums
Акционерное общество Rīgas siltums является крупнейшим поставщиком тепла в городе. Его главными акционерами являются Министерство экономики и Рижская дума. В прошлом году компания имела оборот почти в 150 миллионов и заработала более 5 миллионов евро.
В компании два уровня управления - совет и правление. Совет назначает и утверждает правление. В августе истек срок полномочий двух членов правления компании - Нормунда Талциса, занимавшего руководящую должность более двадцати лет, и Бируте Крузе, которая состояла в правлении с 2007 года. Новых членов правления искали посредством конкурса.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga (на латышском языке)
В конце апреля правление компании приняло решение о создании конкурсной комиссии. В ее состав вошли председатель совета Илзе Бейнаре, вице-председатель Евгений Белезяк, члены совета Матис Паэгле, Райвис Кронбергс, Зайга Лиепиня, представитель Балтийского института корпоративного управления Эвита Гоша и представитель Общества инженеров по тепло-, газо- и водоснабжению Латвии Дайнис Гегерис.
Открытый конкурс на две должности членов совета директоров был объявлен 16 июня. Были определены кандидаты, обладающие необходимой компетенцией - в области корпоративного управления и управления рисками и в области финансового менеджмента.
На эти должности претендовали 36 кандидатов. В области корпоративного управления и управления рисками - 21 кандидат, в области финансового управления - 9 кандидатов, на обе должности претендовали 6 человек.
В ходе конкурса произошли изменения и в составе самого совета, что коснулось и состава комиссии по выдвижению кандидатур. В июле Илзе Бейнаре и Зайга Лиепиня, члены совета, назначенные Минэкономики, одновременно покинули совет. На их место министерство назначило Гатиса Сниедзиньша, руководителя отдела разработки бизнес-продуктов ALTUM.
Комиссия работала и в трех турах конкурса с различными заданиями и тестами отобрала и 7 сентября представила на рассмотрение правления четырех кандидатов, по два на каждую позицию.
В понедельник, 12 сентября, было созвано внеочередное собрание правления Rīgas siltums, на котором были назначены два новых члена правления.
Как удалось узнать Nekā personīga, на следующий день после окончания работы конкурсной комиссии около 12:00 член совета Rīgas siltums Белезяк пришел в кафе у Рижской думы, через некоторое время прибыл и другой член совета, Гатис Сниедзиньш. Он заказал кофе и поднялся на второй этаж, где дождался одного из кандидатов - Марциса Каулиньша. Разговор длился около часа.
Вскоре после отъезда Каулиньша прибыла и другой кандидат - Винета Куткевича. Разговор с ней также длился около часа. После переговоров все разошлись.
Из четырех выдвинутых кандидатов в неофициальных переговорах участвовали только двое, а также двое представителей от совета, который должен принять решение об их назначении.
О встрече в кафе знали только члены совета и двое кандидатов. Два других кандидата не имели возможности проявить себя в очных переговорах.
Новыми членами правления Rīgas siltums стали оба приглашенных в кафе кандидата. Винета Куткевича выбрана на должность в сфере финансов. Несколько лет она работала финансовым директором в компании по взысканию долгов и кредитному управлению Intrum.
Марцис Каулиньш с 2016 года работает в правлении акционерного общества Augstsprieguma tīkls. Параллельно с конкурсом на должность члена правления Rīgas siltums он претендовал и на должность председателя правления Latvijas meži, об этом в августе сообщала телепрограмма De Facto. Там Каулиньш также прошел в последний тур конкурса, но совет принял решение в пользу бывшего главы FKTK Петериса Путниньша.
Согласно заявлению чиновников, Каулиньш является членом правления Augstsprieguma tīkls с 2021 года, его зарплата составляет почти 10 тысяч евро в месяц. Следует отметить, что предлагаемое Rīgas siltums вознаграждение составляет от 5800 до 6500 евро. Полномочия Каулиньша в Augstsprieguma tīkls истекают в 2026 году. Он объясняет неожиданную смену работы личными причинами.
Nekā personīga известно, что Каулиньш был среди тех, кого в 2015 году в переговорах с бывшим руководством Latvenergo упомянул предприниматель Марис Мартинсонс. В 2016 году Каулиньш был назначен членом правления компании Augstsprieguma tīkls.
Каулиньш не отрицает, что знаком с Мартинсонсом, но говорит, что никаких тесных связей между ними нет, так как они встретились только на официальном строительном мероприятии.
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