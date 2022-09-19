В четверг правительство ознакомит с новой программой поддержки в отопительный сезон

Компания отмечает, что цены на энергоносители станут самой большой проблемой осенью и зимой и конкурентоспособность предприятий в этих обстоятельствах имеет решающее значение. Для жителей важно продолжить работу по энергоэффективности в домах, поскольку это единственный способ защитить себя от высокой стоимости тепла в долгосрочной перспективе.

Чтобы поддержать предпринимателей и жителей средствами из Фонда восстановления и устойчивости ЕС, были разработаны новые программы государственной поддержки.

В четверг, 22 сентября, с 10:00 до 11:15 будет проходить онлайн-дискуссия, в которой примут участие министр экономики Илзе Индриксоне, председатель правления Altum Рейнис Берзиньш, заместитель исполнительного директора Лиепаи Мартиньш Тиденс и член Латвийской торгово-промышленной палаты Гунар Валдманис.