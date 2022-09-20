В какую сумму Латвии бы обошелся месяц войны?

Несмотря на то, что необходимые для введения СГО законопроекты находятся еще только на пути в Сейм, во вторник в парламенте прошла первая официальная дискуссия по поводу этой службы. Минобороны осознает, что расходы достаточно велики, поэтому СГО предложено вводить постепенно на протяжении нескольких лет. Латвия в нынешней геополитической ситуации не может ничего не делать, кроме того, СГО - это вопрос долгосрочной безопасности. "Один месяц войны обошелся бы нам в миллиард", - добавила Бледниеце.

Она напомнила уже ранее сказанное министерством, что для введения СГО и покрытие общих расходов на государственную оборону нужно будет выделить 3% от ВВП. На это потребуется поддержка уже 14-го Сейма. Нынешние 2,5% от ВВП позволяют ввести службу на уровне нынешней инфраструктуры, однако Минобороны осознает, что позднее потребуются уже 3%, чтобы ввести службу в полном объеме.

"Видим, что и другие страны спешат строить задачи по обороне. Надеемся, что следующий парламент будет дальновидным и поддержит. Цена может быть слишком высока, если позволить себе ничего не делать", - указала Бледниеце.

Напомним, до конца года Минобороны подаст в правительство уточненные затраты на введение СГО.