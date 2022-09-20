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В какую сумму Латвии бы обошелся месяц войны?

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В какую сумму Латвии бы обошелся месяц войны?
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Военнослужащий Национальных вооруженных сил. Иллюстративное фото
Военнослужащий Национальных вооруженных сил. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Расходы на введение Службы государственной обороны (СГО) не малы, однако для Латвии один месяц войны обошелся бы примерно в миллиард евро, заявила сегодня на заседании подкомиссии Сейма по всеобъемлющей государственной обороне парламентский секретарь министерства обороны Байба Бледниеце.

Несмотря на то, что необходимые для введения СГО законопроекты находятся еще только на пути в Сейм, во вторник в парламенте прошла первая официальная дискуссия по поводу этой службы. Минобороны осознает, что расходы достаточно велики, поэтому СГО предложено вводить постепенно на протяжении нескольких лет. Латвия в нынешней геополитической ситуации не может ничего не делать, кроме того, СГО - это вопрос долгосрочной безопасности. "Один месяц войны обошелся бы нам в миллиард", - добавила Бледниеце.

Она напомнила уже ранее сказанное министерством, что для введения СГО и покрытие общих расходов на государственную оборону нужно будет выделить 3% от ВВП. На это потребуется поддержка уже 14-го Сейма. Нынешние 2,5% от ВВП позволяют ввести службу на уровне нынешней инфраструктуры, однако Минобороны осознает, что позднее потребуются уже 3%, чтобы ввести службу в полном объеме.

"Видим, что и другие страны спешат строить задачи по обороне. Надеемся, что следующий парламент будет дальновидным и поддержит. Цена может быть слишком высока, если позволить себе ничего не делать", - указала Бледниеце.

Напомним, до конца года Минобороны подаст в правительство уточненные затраты на введение СГО.

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