Начавшаяся в России мобилизация резервистов для участия в войне в Украине - это крик отчаяния, считает премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Видео ⟩ Кариньш: мобилизация в России - это крик отчаяния
Кариньш: мобилизация в России - это крик отчаяния
В интервью программе 900 sekundes на TV3 он высказал предположение, что Россия несет очень большие потери в Украине, а мобилизация - это способ, которым страна-агрессор надеется изменить эту ситуацию.
"Может ли это увенчаться успехом? Я думаю, что они [россияне] по сей день неверно оценивают желание украинцев добиться своего. Украинцы выиграют эту войну", - выразил уверенность премьер.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, распорядился о мобилизации 300 тысяч резервистов, чтобы не допустить нехватки солдат в развязанной им войне против Украины.
Видео: Интервью Кришьяниса Кариньша передаче 900 sekundes (на латышском языке)
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