Видео ⟩ Кариньш: мобилизация в России - это крик отчаяния

В интервью программе 900 sekundes на TV3 он высказал предположение, что Россия несет очень большие потери в Украине, а мобилизация - это способ, которым страна-агрессор надеется изменить эту ситуацию.

"Может ли это увенчаться успехом? Я думаю, что они [россияне] по сей день неверно оценивают желание украинцев добиться своего. Украинцы выиграют эту войну", - выразил уверенность премьер.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, распорядился о мобилизации 300 тысяч резервистов, чтобы не допустить нехватки солдат в развязанной им войне против Украины.

Видео: Интервью Кришьяниса Кариньша передаче 900 sekundes (на латышском языке)