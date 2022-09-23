Пт, 23.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ Кариньш: мобилизация в России - это крик отчаяния

rus.tvnet.lv/LETA
Кариньш: мобилизация в России - это крик отчаяния
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш Фото: Zane Bitere/LETA

Начавшаяся в России мобилизация резервистов для участия в войне в Украине - это крик отчаяния, считает премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

В интервью программе 900 sekundes на TV3 он высказал предположение, что Россия несет очень большие потери в Украине, а мобилизация - это способ, которым страна-агрессор надеется изменить эту ситуацию.

"Может ли это увенчаться успехом? Я думаю, что они [россияне] по сей день неверно оценивают желание украинцев добиться своего. Украинцы выиграют эту войну", - выразил уверенность премьер.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, распорядился о мобилизации 300 тысяч резервистов, чтобы не допустить нехватки солдат в развязанной им войне против Украины.

Видео: Интервью Кришьяниса Кариньша передаче 900 sekundes (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх