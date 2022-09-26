Bolt начал предлагать в Риге и Юрмале новую услугу

Предприятие сообщает, что услуга доступна в приложении Bolt, если нажать на раздел Bolt Drive.

Чтобы использовать услугу, необходимо верифицировать свое водительское удостоверение. Когда это будет сделано, на карте можно будет выбрать наиболее подходящий автомобиль, зарезервировать его и начать поездку. Поездка должна быть завершена в приложении Bolt.

С клиентов удерживается только одна плата - за аренду машины, топливо, страховку и стоянку.

Стоимость аренды машины составляет 0,07 €/мин и 0,18 €/км. Автомобиль можно взять в аренду на короткое или более длительное время, насколько это необходимо - на минуты, часы или дни.

Например, поездка на Hyundai i20 из центра Риги в торговый центр AKROPOLE Alfa обойдется примерно в 2,80 евро. В свою очередь за аренду этого же автомобиля на протяжении всего дня придется заплатить примерно 22,90 евро (плюс топливо, стоянка и страховка).

Отметим, что Bolt сейчас предлагает услуги совместной поездки, а также аренду электросамокатов. В свою очередь Bolt Food предлагает доставку продуктов питания.