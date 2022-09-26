Россиянин на сапборде незаконно проник на территорию Эстонии

Погранохрана во второй половине дня вернула 38-летнего мужчину в Россию, сообщил пресс-секретарь Идаской префектуры.

Пограничники установили, что

мужчина пересек границу в устье реки Нарвы на сап-доске

вскоре после часа ночи, вслед за чем погранохрана немедленно приступила к выяснению подробностей инцидента и поиску человека. В регионе задействовали ряд дополнительных патрулей и кинологический патруль и оцепили территорию. 38-летнего мужчину задержали около 4:30 вблизи места, где он пересек границу, неподалеку от одной из автобусных станций в Нарва-Йыэсуу. Мужчину доставили на Нарвский погранпункт, где ему в порядке дела о проступке назначили штраф и отправили назад в Россию.

По словам главы службы погранохраны и миграционного контроля Идаской префектуры Ээрика Пургеля, эстонская государственная граница охраняется в усиленном режиме с февраля, дополнительные проверки будут продолжаться. "В данном случае речь шла о незаконном пересечении границы, совершенном в страхе перед объявленной в соседнем государстве мобилизацией, - сказал Пургель, добавив, что пока не заметно усиления миграционной нагрузки, но погранохрана готова к этому. - Мы внимательно следим за ситуацией и при необходимости направим на границу дополнительные силы. Мы отрабатывали подобные ситуации с партнерами во время учений и знаем, как это быстро организовать".