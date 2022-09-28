airBaltic откроет 18 новых маршрутов

Среди них 10 новых маршрутов будут из Риги, по четыре из Таллинна и Вильнюса. Кроме того, авиакомпания увеличит частоту полетов из Риги по нескольким маршрутам, например, в Барселону, Лиссабон и Рим.

Со 2 апреля будут выполняться четыре рейса в неделю по маршруту Рига-Стамбул (Турция), а с 15 апреля - два рейса в неделю по маршруту Рига-Ганновер.

С 1 мая по маршруту Рига-Бухарест (Румыния) будут выполняться три рейса в неделю, а по маршруту Рига-Порту (Португалия), Таллинн-Сплит (Хорватия) и Таллинн-Родос (Греция) - два рейса в неделю.

Со 2 мая будут выполняться два рейса в неделю по маршрутам Рига-Бургас (Болгария), Таллинн-Дубровник (Хорватия), Вильнюс-Малага (Испания) и Вильнюс-Пальма-де-Майорка (Испания).

С 3 мая будет осуществляться два рейса в неделю по маршрутам Таллинн-Ираклия (Греция) и Вильнюс-Ницца (Франция), а с 4 мая два рейса в неделю по маршрутам Рига-Бильбао (Испания), Рига -Тиват (Черногория) и Вильнюс -Ираклия (Греция).

Исполнительный директор airBaltic Мартиньш Гаусс заявил, что это самое большое количество новых маршрутов, которые авиакомпания использовала за один сезон. Он также заявил, что airBaltic продолжает работать с городами в странах Балтии, чтобы улучшить связь с этим регионом и из него.

Уже сообщалось, что в 2021 году airBaltic перевезла в общей сложности 1,628 млн пассажиров, что на 21,4% больше, чем в 2020 году.

Оборот airBaltic в прошлом году составил 204,1 млн евро, что на 41% больше, чем годом ранее, а убытки компании уменьшились на 49% и составили 135,7 млн ​​евро.