Четыре полезных приложения для поддержания душевного равновесия и предотвращения осенней депрессии

Медитация — это отличное занятие, которое не только помогает расслабиться, но и учит лучше концентрироваться. Это особенно полезно, когда темп жизни слишком стремителен и задачи повседневной жизни становятся чересчур трудными. Однако регулярная практика медитации помогает снять стресс и усталость, улучшить физическое здоровье, а также уменьшить хронические боли, возникающие в результате стресса.

«Во время медитации очень важно сосредоточиться на своем теле и дыхании, и не отвлекаться на завтрашнюю работу или планы на ужин. Для выполнения медитации стоит скачать приложение “ Headspace: Meditation & Sleep ” из магазина приложений Huawei AppGallery. Там пользователь может найти сотни различных медитаций и упражнений, а также рекомендации, помогающие сосредоточиться и правильно дышать. Кроме того, в приложении доступны разные звуковые фоны, которые помогают эффективнее расслабиться», — приводит эксперт примеры возможностей приложения для медитации.

«Мы часто замечаем, как с помощью спорта можно справиться как с хандрой, так и с легкой депрессией. Конечно, одной только активностью мы не решаем все подобные проблемы, но положительное влияние физических упражнений как на наше тело, так и на душу неоспоримо. С помощью спорта мы можем регулировать свой режим сна, улучшать обмен веществ, а гормоны, высвобождаемые во время физических упражнений, улучшают наше настроение. Например, такое приложение, как “Fitify Workouts” предлагает более 850 различных силовых упражнений и упражнений на растяжку, не требующих дополнительного спортивного инвентаря, поэтому идеально подходит для новичков или для тех, кто не хочет вкладывать много средств в спорт», — советует М. Тиллерс.