В Риге растет число получателей социальных пособий

Как сообщили агентству LETA в управлении по связям Рижской думы, в первом полугодии 2022 года жилищное пособие было выплачено 14 837 лицам на сумму 6,7 млн евро, из которых 5,9 млн евро воспользовались рижане, что на 78% или 2,6 млн евро больше, чем за шесть месяцев 2021 года. Число получателей пособий среди рижан увеличилось на 58%, или 4279 человек.

В первом полугодии освоено 69% запланированного на этот год финансирования вместе с государственным софинансированием на украинских беженцев и жилищные пособия.

Значительно увеличилось число получателей пособия на медицинское обслуживание. В первом полугодии 2021 года пособия на сумму 0,8 млн евро получили 1590 человек, а в первом полугодии 2022 года пособия на сумму 1,6 млн евро получили 2819 человек, что на 77% больше.

Увеличивается финансирование на выплату квартирных пособий взрослым детям-сиротам. В первом полугодии прошлого года на пособие было израсходовано 322 409 евро, а в первом полугодии этого года - 446 829 евро. В результате расходы выросли на 39%, или 124 420 евро.

В целом финансирование, направленное на социальные выплаты за восемь месяцев текущего года, составляет 86% от запланированного на год софинансирования, перечисленного государством.

Прогнозируется, что число получателей жилищных пособий продолжит расти. Жители Украины также продолжат получать социальные выплаты. Поэтому до конца года потребуется дополнительное финансирование для выплаты социальных пособий.

Увеличилось количество услуг по уходу за пожилыми людьми. Это естественно, так как подтверждается демографическими показателями, и такая тенденция сохранится в будущем. На эту услугу в текущем году может понадобиться еще 2,4 миллиона евро. На предоставление других социальных услуг потребуется 720 555 евро, на приюты - 341 565 евро.