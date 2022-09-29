Объясняет TVNET ⟩ Насколько дорогой будет эта зима?

Во вторник, 27 сентября, правительство договорилось расширить механизмы поддержки для компенсации цен на энергоресурсы. Портал TVNET связался с Министерством экономики, чтобы выяснить, что новые инициативы предусматривают и какая от них будет реальная польза.
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Минэкономики проинформировало о продвижении в правительство дополнительных мероприятий по поддержке еще 21 сентября, и утвержденный Кабинетом министров план довольно сильно совпадает с предложением министерства. Кроме уже принятых механизмов поддержки, он предусматривает дополнения.
Министерство экономики пишет: "Вместе с утвержденными дополнительными мероприятиями по поддержке для снижения влияния роста цен на энергоресурсы со стороны государства утвержден и объемный комплекс мероприятий по поддержке как для домашних хозяйств, так и для всех предпринимателей, для других юридических персон, так называемых обществ, образовательных и медицинских учреждений". Впрочем, 14 сентября Сейм отклонил предложение оппозиции установить потолок цен на электричество и газ. Утвержденные сейчас механизмы поддержки включают в себя и такие механизмы.
Первый вид поддержки дополняет уже имеющийся, в частности - увеличивает размер компенсации тарифа на теплоэнергию. Утвержденные в начале августа механизмы предусматривали компенсацию в размере 50% части тарифа на теплоэнергию, который превышает 68 евро/мВч. Нынешние поправки уже имеющийся механизм дополняют. Часть тарифа с 68 до 150 евро/мВч по-прежнему будут компенсировать в размере 50%, однако если тариф превысит 150 евро/мВч, то эту часть будут компенсировать в размере 90%. Например, если тариф на теплоэнергию составляет 100 евро/мВч, то при господдержке он получится 84 евро/мВч. В свою очередь, если тариф, например, составляет 320 евро/мВч, то при господдержке он будет снижен более чем наполовину и составит 126 евро/мВч.
Применяемая господдержка к тарифу выше 150 евро/мВч:
- 320-150=170 евро/мВч - часть тарифа, к которой применяется господдержка в размере 90%;
- 170*0,9=153 евро/мВч - компенсируемая в размере 90% часть тарифа;
- 150-68=82 евро/мВч - часть тарифа, к которой применяется господдержка в размере 50%;
- 84/2=41 евро/мВч - компенсируемая в размере 50% часть тарифа;
- 153+41=194 евро/мВч - общий размер компенсации от государства;
- 320-194=126 евро/мВч - окончательный тариф на теплоэнергию.
Нужно принять во внимание, что поддержка тарифа на теплоэнергию для домашних хозяйств будет отражаться только в их счетах. Если человек живет в многоквартирном доме, то расходы на отопление для конкретной квартиры подсчитывает домоуправление, так как поставщик тепла выставляет общий счет за поставленное дому в конкретный месяц тепло. Соответственно, жители ощутят меньшее повышение счетов за отопление, чем это было бы без господдержки.
Например, за отопление в двухкомнатной хрущевке в Риге общей площадью 53 кв. метра, в которой счет за отопление в начале этого года составлял 80 евро (при тарифе 66,67 евро/мВч без НДС), без поддержки счет за тепло этой зимой превысил бы 200 евро. В свою очередь, с принятыми сейчас механизмами поддержки он может составить около 130 евро.
Конечно, расчет ориентировочный, и использованные в нем числа будут отличаться в зависимости от типа и площади квартиры, энергоэффективности и других величин. Подсчет сделан в соответствии с изданной Рижской думой инструкцией № 9, в ней используется тариф Rīgas siltums, который вступил в силу со 2 октября.
Второй вид поддержки предусмотрен для домашних хозяйств, которые потребляют домашний газ для бытовых нужд или как-то иначе. Соответственно, установлено, что цена природного газа для них не будет превышать 108,7 евро/мВч. "Фактически это потолок цен на природный газ для домашних хозяйств на конкретный период поддержки", - пояснил порталу TVNET представитель Министерства экономики Эвита Урпена. Таким образом, механизм поддержки предусматривает, что для домашних хозяйств в период с 1 октября этого года по 30 апреля будущего года не будет превышена определенная цена. В свою очередь, разницу между конкретной суммой и рыночной ценой напрямую будет покрывать государство, чтобы у торговца не возникало больших потерь.
Третий вид поддержки связан с электроэнергией. Он предусматривает, что каждый месяц за первые 100 кВч будет применяться фиксированная цена 160 евро/мВч, если нынешний тариф будет больше. Таким образом, с 1 октября этого года до 30 апреля 2023 года ежемесячно за первые 100 кВч нужно будет платить 0,16 евро/мВч, или 16 евро за потребленные 100 киловатт-часов. И в этом случае разницу между рыночной ценой государство будет компенсировать торговцу напрямую. Если же потребление превышает 100 кВч, то домашнему хозяйству нужно будет платить за потребленную часть согласно тарифу. Например, если потребление в месяц составляет 150 кВч, то за 100 кВч житель заплатит 16 евро, тогда как за оставшиеся 50 кВч - по тарифу на тот момент.
Все эти три вида поддержки относятся только к частным пользователям или домашним хозяйствам. "Все это будет выделено автоматически, никаких дополнительных документов подавать не нужно", - пояснила Урпена. Соответственно, эти механизмы поддержки, применяемые с 1 октября, жители увидят в своих счетах автоматически.
Последний вид поддержки предусмотрен для абсолютно всех юридических пользователей - как для частных, так и для государственных. В частности, государство будет в размере 50% компенсировать часть тарифа на электроэнергию при потреблении выше 160 евро/мВч. Соответственно, если тариф на электроэнергию у предприятия составляет, например, 200 евро/мВч, то при господдержке он получится 180 евро/мВч (200-160=40 - часть тарифа, к которой применяется поддержка; 40/2=20 - сумма, компенсируемая в размере 50%; 200-20=180 евро/мВч - окончательный тариф на электроэнергию для юридического лица).
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