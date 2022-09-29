Чт, 29.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Даугавпилс начинает производство собственных трамваев. Четыре вагона обойдутся в 7 млн евро

rus.tvnet.lv/LETA
Даугавпилс начинает производство собственных трамваев. Четыре вагона обойдутся в 7 млн евро
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Трамвай в Даугавпилсе
Трамвай в Даугавпилсе Фото: Ivars Soikāns/LETA

"Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" (АS Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca) и АS Daugavpils satiksme подписали договор на поставку четырех четырехосных трамвайных вагонов на общую сумму 7,4 млн евро, сообщили агентству LETA представители завода.

Договор заключен в соответствии с решением закупочной комиссии департамента централизованных закупок Даугавпилсского самоуправления от 27 сентября.

Производство трамваев начато уже сейчас, срок их поставки - конец 2023 года.

По словам председателя совета завода Анастасии Удаловой, в Европе, и особенно в Восточной Европе, существует значительный спрос на трамваи в сегменте средних и малых городов, и это будет основной целевой рынок для производства трамваев на заводе.

Удалова отмечает, что производство трамвайных вагонов будет способствовать формированию Даугавпилса как важного центра транспортной индустрии в регионе, что, соответственно, создаст новые рабочие места и доходы для города и Латгале.

В 2020 году оборот Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca составил 46,76 млн евро, что на 0,6% меньше, чем в 2019 году, а прибыль выросла в 6,3 раза и достигла 2,066 млн евро. Данные за прошлый год пока не обнародованы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх