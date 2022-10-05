Рижский аэропорт обслужил в три раза больше пассажиров

Как сообщили в аэропорту, в сентябре этого года было обслужено более 534 тысяч пассажиров, что на 60% больше, чем в сентябре прошлого года.

Количество обслуженных рейсов за девять месяцев текущего года увеличилось на 62% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - с 25,2 тыс. до 40,8 тыс., в том числе количество пассажирских рейсов увеличилось более чем в два раза - с 17 300 до 35 700.

В сентябре по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года количество всех рейсов, обслуженных в аэропорту, увеличилось на 9%. Если в прошлом году за девять месяцев было обслужено 4585 рейсов, то в этом году - 5009.

Средняя заполняемость пассажирских самолетов в сентябре 2022 года превысила 80%, а самыми популярными оставались маршруты в страны Южной Европы.

В аэропорту отмечают, что стабилизировалось количество пассажиров, использующих Ригу в качестве транзитного пункта. В сентябре почти пятая часть, или 101 тыс. пассажиров, использовала аэропорт "Рига" в качестве транзитного. За девять месяцев этого года доля транзитных пассажиров в аэропорту "Рига" составила 19% всех обслуженных пассажиров.

В сентябре было обслужено 155 грузовых авиарейсов, всего за месяц обработано почти 1600 тонн грузов. В этом году объем транспортировки авиагрузов достиг 15 680 тонн.