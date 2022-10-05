Российских боксёров допустили к международным турнирам

Причём российские и белорусские спортсмены смогут выступать на соревнованиях IBA под своим флагом и со своим гимном. Также к соревнованиям будут допущены представители сборных и судьи из России и Беларуси.

В IBA своё решение пояснили тем, что "политика не должна оказывать влияния на спорт".

"IBA твёрдо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия", - говорится в заявлении ассоциации.

В ассоциации отметили, что должны оставаться политически нейтральными и независимыми, а также призвали к миру.

Напомним, 4 марта IBA запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах из-за войны в Украине. Также совет запретил России и Беларуси принимать соревнования под эгидой организации на своей территории.

Действующим президентом IBA является россиянин Умар Кремлёв, который 14 мая в Стамбуле на конгрессе организации был переизбран на новый срок.