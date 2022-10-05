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Резко упала цена на газ на европейских биржах

rus.tvnet.lv
Резко упала цена на газ на европейских биржах
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Газопровод. Иллюстративное фото
Газопровод. Иллюстративное фото Фото: EPA/Scanpix

Цена на газ на европейских биржах в среду, 5 октября, упала до минимального уровня с конца июля в связи с новостью о том, что Италия продолжит получать газ от российского газового концерна "Газпром".

Цена на газ на голландской бирже Title Transfer Facility (TTF) снизилась примерно на 6% - до 160 евро за мегаватт-час.

"Газпром" объявил в среду, что Россия возобновит поставки газа в Италию, которые ранее были приостановлены из-за проблем с транспортировкой через Австрию, о которой ранее было объявлено в субботу.

Напомним, одним из самых серьезных последствий ковид-кризиса и нападения России на Украину зимой 2022 года стало резкое удорожание энергоносителей. Европейские страны резко вводят меры по помощи жителям в оплате счетов в грядущий отопительный период.

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