Цена на газ на европейских биржах в среду, 5 октября, упала до минимального уровня с конца июля в связи с новостью о том, что Италия продолжит получать газ от российского газового концерна "Газпром".
Резко упала цена на газ на европейских биржах
Резко упала цена на газ на европейских биржах
Цена на газ на голландской бирже Title Transfer Facility (TTF) снизилась примерно на 6% - до 160 евро за мегаватт-час.
"Газпром" объявил в среду, что Россия возобновит поставки газа в Италию, которые ранее были приостановлены из-за проблем с транспортировкой через Австрию, о которой ранее было объявлено в субботу.
Напомним, одним из самых серьезных последствий ковид-кризиса и нападения России на Украину зимой 2022 года стало резкое удорожание энергоносителей. Европейские страны резко вводят меры по помощи жителям в оплате счетов в грядущий отопительный период.
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