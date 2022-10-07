airBaltic продолжает сдавать свои самолеты другим авиакомпаниям

К концу сентября в лизинг было передано 11 самолетов - пять самолетов авиакомпании Eurowings, два - Eurowings Discover, четыре - SAS.

В airBaltic отметили, что договоры носят сезонный характер, а конкретные условия не разглашаются из-за конфиденциальности.

Также в авиакомпании подтвердили, что airBaltic продолжает заключать новые договоры об аренде самолетов. "В нынешних условиях продолжается реализация этой бизнес-модели", - сказали в airBaltic, добавив, что с 30 октября авиакомпания будет сдавать до шести самолетов в аренду авиакомпании Swiss International Air Lines.

В настоящее время пять самолетов airBaltic не используются из-за нехватки запасных частей, и их двигатели ожидают ремонта на американском заводе Pratt & Whitney.

Сама авиакомпания в настоящее время арендует один самолет Airbus A319 у авиакомпании Carpatair.