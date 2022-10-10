Представители "Объединенного списка" критикуют ряд решений правительства и призывают к их пересмотру. Среди них реформа крупных портов под руководством "Консервативных", а также проект терминала сжиженного природного газа в Скулте, сроки завершения которого были установлены законом уходящим Сеймом, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) de facto.
Видео ⟩ "Объединенный список" потребует переоценки реформы портов и терминала газа в Скулте
Избранный от "Объединенного списка" Марис Кучинскис и еще несколько депутатов, которым, как ожидается, будет предоставлено место в следующей коалиции, проголосовали против предоставления особого статуса проекту Скулте, что облегчит его строительство.
Основные сторонники проекта, партия "Консервативных", уже не смогут отстаивать идею терминала в следующем Сейме, поскольку партия проиграла выборы.
"Латвии нужен конкретный проект. Это связано с ее уникальным расположением в непосредственной близости от Инчукалнского газохранилища", - сказал депутат Кришьянис Фельдманс ("Консервативные"), отметив, что приостановка проекта будет свидетельствовать о влиянии "Газпрома".
Терминал сжиженного газа в Скулте не гарантируется
Уходящий Сейм срочно присвоил терминалу Скулте статус объекта национальных интересов, но авторы проекта признают, что этого недостаточно. Чтобы найти кредитора для строительства, нужны также гарантии того, что через терминал газ будет покупать крупнейший потребитель Латвии Latvenergo. Но госкомпания не получила такое задание от Минэкономики собственника.
Latvenergo уже заключило десятилетний договор с Клайпедским терминалом на право покупать шесть тераватт-часов каждый год. Этого достаточно, чтобы покрыть основные потребности Latvenergo: "Но, поскольку мы в настоящее время серьезно смотрим на более широкий рынок и [хотим] фактически стать торговцами газом, мы видим, что этот газ все равно будет нужен", - сказал председатель правления Latvenergo Мартиньш Чаксте.
Он отмечает, что соглашение с Клайпедой не означает, что газ нельзя покупать где-либо еще, в том числе через будущий терминал в Латвии. Однако компания оценила возможности предоставления необходимых гарантий Скулте и пришла к выводу, что это невозможно: "На текущем этапе проекта мы абсолютно ничего не можем поддерживать. На самом деле нет ни терминала, ни владельца, ни даже нормального проекта. Что мы можем там гарантировать? Кому гарантировать? Пока не названо, кто именно будет строить терминал".
По словам заместителя госсекретаря Министерства экономики Эдмундса Валантиса, исследование, проведенное по заказу министерства, показало, что терминал экономически оправдан, если он будет обрабатывать десять тераватт-часов в год. Прямого ответа на вопрос, следует ли давать в исследовании государственные гарантии, нет. У министерства тоже нет конкретной позиции, так как официально застройщики не обращались за какой-либо поддержкой: "Мы будем продвигать эти вопросы так быстро, как будет, скажем так, спрос на это. [..] Мы должны согласовать выделение госпомощи и с Минюстом, и с Минфином, чтобы рассмотреть ее в Кабмине. Произойдет ли это в рамках этого правительства или следующего правительства, мне трудно предсказать", - сказал Валантис.
Теперь на вопрос, что делать с проектом терминала Скулте, представители "Объединенного списка" отвечают скептически. "Сегодня его нужно притормозить хотя бы для того, чтобы ответить на все вопросы, которые остались без ответа. Ни для кого не секрет, что политически его подтолкнули силой. Экономического обоснования никто не видел", - сказал Марис Кучинскис.
С другой стороны, Дидзис Шмитс отметил: "На мой взгляд, посредник абсолютно не нужен. Если нам нужен терминал, на мой взгляд, это мое личное мнение, не видя цифр, то ее должна строить Latvenergo.
Хочет пересмотреть портовую реформу
В "Объединенном списке" также подверглась критике утвержденная правительством реформа крупных портов, которая предусматривает управления Рижского и Вентспилсского свободных портов. Все имущество, обязанности и функции должны взять на себя новые государственные предприятия, контрольный пакет которых будет принадлежать министерствам. Реформа проводится Министерством транспорта, возглавляемым представителем партии "Консервативных".
"В результате, на мой взгляд, была допущена большая ошибка. [..] В этом кризисе мы увидели огромную юридическую неразбериху, которая не позволяет портам Вентспилс и Рига работать в и без того сложной экономической ситуации", - сказал кандидат в премьер-министры от "Объединенного списка" Улдис Пиленс.
Несмотря на то, что законы были приняты, реформа не была реализована на практике. В настоящее время две комиссии, созданные правительством, оценивают активы порта, обязательства и способы их передачи государственным компаниям. Если в случае с Вентспилсом компания была основана три года назад, то для поглощения Рижского свободного порта компания вообще не создавалась. Из заявления министра сообщения Талиса Линкайтса следует, что он не будет спешить с передачей решение правительству: "Мы подготовим все необходимые проекты решений, чтобы новое правительство могло их принять".
Закон предусматривает, что администрация порта должна быть ликвидирована до конца года, однако Линкайтс признает, что, скорее всего, это уже невозможно. Он винит в этом сбор подписей, начатый весной Союзом зеленых и крестьян, что задержало вступление закона в силу на два месяца и обошлось налогоплательщикам в 800 тысяч евро.
Среди подписавших были Дидзис Шмитс, Раймондс Бергманис, Кучинскис и Эдгарс Таварс, избранные в Сейм от "Объединенного списка".
"Объединенный список" считает, что эту ошибку нужно исправить, что должна быть реализована модель, аналогичная, например, Лиепае, где есть группа управления государством, самоуправления, компании, которая в целом следит за тем, как развивается порт", - сказал Таварс.
"Новое Единство" и Национальное объединение готовы к обсуждению
И портовая реформа, и терминал Скулте упоминались сторонами на первых переговорах будущей коалиции, но конкретного соглашения о том, что делать дальше, нет. Как заявил председатель правления партии "Новое Единство" Арвилс Ашераденc: "Понятно, что в коалицию приходят новые партнеры, мы должны уважать их мнение в этом вопросе. Но есть два порта [Рижский и Вентспилсский, которых коснется реформа], а один [Лиепайский порт] остается свободной экономической зоной, и мы открыты для обсуждения дальнейшего курса. То же самое и с терминалом".
С другой стороны, лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс заявил: "Конкретных предложений о том, что именно следует пересмотреть в этих вопросах, мы не слышали. Если будет договоренность о том, что коалиция формируется вместе, то нам придется говорить по этим вопросам".
Регулирование портов всегда было чувствительным вопросом в политике, поскольку на карту поставлены интересы влиятельного бизнеса. Однако будущее портов сейчас неопределенно, в том числе потому, что никто не знает, как в конечном итоге повлияет на поток грузов война России против Украины.
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