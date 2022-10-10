Видео ⟩ "Объединенный список" потребует переоценки реформы портов и терминала газа в Скулте

Он отмечает, что соглашение с Клайпедой не означает, что газ нельзя покупать где-либо еще, в том числе через будущий терминал в Латвии. Однако компания оценила возможности предоставления необходимых гарантий Скулте и пришла к выводу, что это невозможно: "На текущем этапе проекта мы абсолютно ничего не можем поддерживать. На самом деле нет ни терминала, ни владельца, ни даже нормального проекта. Что мы можем там гарантировать? Кому гарантировать? Пока не названо, кто именно будет строить терминал".

По словам заместителя госсекретаря Министерства экономики Эдмундса Валантиса, исследование, проведенное по заказу министерства, показало, что терминал экономически оправдан, если он будет обрабатывать десять тераватт-часов в год. Прямого ответа на вопрос, следует ли давать в исследовании государственные гарантии, нет. У министерства тоже нет конкретной позиции, так как официально застройщики не обращались за какой-либо поддержкой: "Мы будем продвигать эти вопросы так быстро, как будет, скажем так, спрос на это. [..] Мы должны согласовать выделение госпомощи и с Минюстом, и с Минфином, чтобы рассмотреть ее в Кабмине. Произойдет ли это в рамках этого правительства или следующего правительства, мне трудно предсказать", - сказал Валантис.