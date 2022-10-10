С целью снижения потребления электроэнергии с октября в Валке уменьшено освещение улиц, сообщил специалист самоуправления по связям с общественностью Иво Лейтис.
Время экономить: на улицах Валки по ночам станет темнее
Время экономить: на улицах Валки по ночам станет темнее
С воскресенья по четверг в период с полуночи до 5 часов утра в отдельных частях города, кроме перекрестков улиц, освещение улиц, дворов, парков и фасадов общественных зданий будет отключено полностью или же с помощью различных технических решений будут отключаться каждая вторая или третья лампа.
На улицах, где используется интеллектуальное освещение и это позволяет техническое решение, экономия электричества будет производиться за счет затемнения, т.е. сокращения интенсивности освещения.
В выходные дни - в ночи на пятницу и субботу - уличные фонари будут гореть в обычном режиме.
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