Время экономить: на улицах Валки по ночам станет темнее

С воскресенья по четверг в период с полуночи до 5 часов утра в отдельных частях города, кроме перекрестков улиц, освещение улиц, дворов, парков и фасадов общественных зданий будет отключено полностью или же с помощью различных технических решений будут отключаться каждая вторая или третья лампа.

На улицах, где используется интеллектуальное освещение и это позволяет техническое решение, экономия электричества будет производиться за счет затемнения, т.е. сокращения интенсивности освещения.

В выходные дни - в ночи на пятницу и субботу - уличные фонари будут гореть в обычном режиме.