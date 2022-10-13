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На что способна камера смартфона? Тенденции использования селфи-камер

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На что способна камера смартфона? Тенденции использования селфи-камер
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Фото: Publicitātes foto

Созданные социальными сетями платформы дают свободу самовыражения каждому из нас. Возможность общаться с миром, создавать новый творческий контент и быть открытыми в своей повседневной жизни меняет тенденции в сфере фото- и видеосъемки. Поскольку все чаще используется именно фронтальная камера смартфона, например, для быстрого и удобного фотографирования с друзьями или съемки развлекательных видео для подписчиков, разработчики высокотехнологичного оборудования в каждой новой модели смартфона предлагают все более интересные и соответствующие потребностям пользователей функции фронтальной камеры.

Селфи с 10 участниками – без проблем!

Съемка автопортретов или селфи сейчас намного упростилась по сравнению с первыми цифровыми фотокамерами. Теперь при помощи смартфонов можно с легкостью выбрать наилучший угол, фон и свет, не делая множество неудачных кадров. Однако качество фронтальной камеры нередко уступают возможностям основной камеры устройства.

Фото: Publicitātes foto

«Тенденции фотосъемки смартфоном показывают, что все чаще используется именно фронтальная камера, поэтому она должна иметь убедительное количество мегапикселей и возможностей. Новый смартфон Huawei nova 10 Pro отличается первой в отрасли двойной фронтальной камерой: одна широкоугольная камеры с разрешением 60 МП, поддерживающая 100-градусный угол и качество 4K, и вторая портретная камера Close-up или камера приближения с разрешением 8 МП, обеспечивающая более удобную съемку с высоким разрешением. Особенно это будет полезно при съемке различных групповых фотографий в кругу друзей или родственников, когда никто не останется за кадром», – рассказывает Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei в Латвии.

Высокое качество особенно важно для создателей контента, ежедневно делающих бесчисленное количество снимков и видеоклипов для своих подписчиков. Такой материал будет не только отличаться высоким разрешением, но и меньше нуждаться в обработке в различных программах.

Больше деталей как вблизи, так и вдали

Нередко при съемке фронтальной камерой первым ограничивающим фактором является масштабирование, от которого зависит, сколько объектов можно включить в один кадр. Чтобы автопортреты не потеряли «общую картину», важно, чтобы фронтальная камера была снабжена разными фокусными расстояниями для съемки портретов.

«Фронтальная камера Huawei nova 10 Pro обеспечивает двукратное оптическое и вплоть до пятикратного цифрового увеличения, соответствующего тому, что фотографы называют классическим портретным фокусным расстоянием. Из-за принципа оптической деформации при использовании объективов в разными фокусными расстояниями получаются разные эффекты. Например, чем больше масштабирование, тем более заметным у изображения будет эффект изменения формы по краям композиции. Однако при фотографировании с масштабированием 1Х деформация объектов существенно уменьшается, что делает его подходящим для портретной съемки в помещениях или на улице, позволяя получить больше деталей и правильные пропорции лица. Пятикратное цифровое масштабирование фронтальной камеры смартфона обеспечивает яркое отображение деталей лица, например, глаз, губ и серег, что делает его подходящим для случаев, когда нужно акцентировать богатые нюансами детали», – пояснил эксперт Huawei.

Фото: Publicitātes foto

Выбирая подходящий режим масштабирования, важно понимать, какого результата вы хотите добиться, а также что является основным объектом съемки. Фронтальной камерой можно не только снимать автопортреты, но и запечатлеть яркие моменты в кругу друзей и создавать профессиональные творческие снимки для социальных сетей. Для каких бы целей ни использовалась фронтальная камера, новый Huawei nova 10 Pro станет отличным помощником в создании качественных и насыщенных эмоциями фотографий и видео.

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