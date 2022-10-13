Созданные социальными сетями платформы дают свободу самовыражения каждому из нас. Возможность общаться с миром, создавать новый творческий контент и быть открытыми в своей повседневной жизни меняет тенденции в сфере фото- и видеосъемки. Поскольку все чаще используется именно фронтальная камера смартфона, например, для быстрого и удобного фотографирования с друзьями или съемки развлекательных видео для подписчиков, разработчики высокотехнологичного оборудования в каждой новой модели смартфона предлагают все более интересные и соответствующие потребностям пользователей функции фронтальной камеры.
На что способна камера смартфона? Тенденции использования селфи-камер
Селфи с 10 участниками – без проблем!
Съемка автопортретов или селфи сейчас намного упростилась по сравнению с первыми цифровыми фотокамерами. Теперь при помощи смартфонов можно с легкостью выбрать наилучший угол, фон и свет, не делая множество неудачных кадров. Однако качество фронтальной камеры нередко уступают возможностям основной камеры устройства.
«Тенденции фотосъемки смартфоном показывают, что все чаще используется именно фронтальная камера, поэтому она должна иметь убедительное количество мегапикселей и возможностей. Новый смартфон Huawei nova 10 Pro отличается первой в отрасли двойной фронтальной камерой: одна широкоугольная камеры с разрешением 60 МП, поддерживающая 100-градусный угол и качество 4K, и вторая портретная камера Close-up или камера приближения с разрешением 8 МП, обеспечивающая более удобную съемку с высоким разрешением. Особенно это будет полезно при съемке различных групповых фотографий в кругу друзей или родственников, когда никто не останется за кадром», – рассказывает Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei в Латвии.
Высокое качество особенно важно для создателей контента, ежедневно делающих бесчисленное количество снимков и видеоклипов для своих подписчиков. Такой материал будет не только отличаться высоким разрешением, но и меньше нуждаться в обработке в различных программах.
Больше деталей как вблизи, так и вдали
Нередко при съемке фронтальной камерой первым ограничивающим фактором является масштабирование, от которого зависит, сколько объектов можно включить в один кадр. Чтобы автопортреты не потеряли «общую картину», важно, чтобы фронтальная камера была снабжена разными фокусными расстояниями для съемки портретов.
«Фронтальная камера Huawei nova 10 Pro обеспечивает двукратное оптическое и вплоть до пятикратного цифрового увеличения, соответствующего тому, что фотографы называют классическим портретным фокусным расстоянием. Из-за принципа оптической деформации при использовании объективов в разными фокусными расстояниями получаются разные эффекты. Например, чем больше масштабирование, тем более заметным у изображения будет эффект изменения формы по краям композиции. Однако при фотографировании с масштабированием 1Х деформация объектов существенно уменьшается, что делает его подходящим для портретной съемки в помещениях или на улице, позволяя получить больше деталей и правильные пропорции лица. Пятикратное цифровое масштабирование фронтальной камеры смартфона обеспечивает яркое отображение деталей лица, например, глаз, губ и серег, что делает его подходящим для случаев, когда нужно акцентировать богатые нюансами детали», – пояснил эксперт Huawei.
Выбирая подходящий режим масштабирования, важно понимать, какого результата вы хотите добиться, а также что является основным объектом съемки. Фронтальной камерой можно не только снимать автопортреты, но и запечатлеть яркие моменты в кругу друзей и создавать профессиональные творческие снимки для социальных сетей. Для каких бы целей ни использовалась фронтальная камера, новый Huawei nova 10 Pro станет отличным помощником в создании качественных и насыщенных эмоциями фотографий и видео.