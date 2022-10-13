На что способна камера смартфона? Тенденции использования селфи-камер

Больше деталей как вблизи, так и вдали

Нередко при съемке фронтальной камерой первым ограничивающим фактором является масштабирование, от которого зависит, сколько объектов можно включить в один кадр. Чтобы автопортреты не потеряли «общую картину», важно, чтобы фронтальная камера была снабжена разными фокусными расстояниями для съемки портретов.

«Фронтальная камера Huawei nova 10 Pro обеспечивает двукратное оптическое и вплоть до пятикратного цифрового увеличения, соответствующего тому, что фотографы называют классическим портретным фокусным расстоянием. Из-за принципа оптической деформации при использовании объективов в разными фокусными расстояниями получаются разные эффекты. Например, чем больше масштабирование, тем более заметным у изображения будет эффект изменения формы по краям композиции. Однако при фотографировании с масштабированием 1Х деформация объектов существенно уменьшается, что делает его подходящим для портретной съемки в помещениях или на улице, позволяя получить больше деталей и правильные пропорции лица. Пятикратное цифровое масштабирование фронтальной камеры смартфона обеспечивает яркое отображение деталей лица, например, глаз, губ и серег, что делает его подходящим для случаев, когда нужно акцентировать богатые нюансами детали», – пояснил эксперт Huawei.

Фото: Publicitātes foto