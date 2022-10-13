"Угловой дом" разрушается: музей КГБ может быть закрыт

Государственное бюро по контролю за строительством постановило, что "Угловой дом" находится в предаварийном состоянии.

В здании, которым управляет Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), музей арендует 690 квадратных метров, а общая площадь шестиэтажного здания составляет 8500 квадратных метров.

92% помещений Углового дома пустуют уже много лет. До сих пор нет четкого видения, как возродить остальные 92% дома, поэтому VNĪ не готово вкладывать в него деньги. В то же время Государственное бюро по контролю за строительством указывает, что зданию необходим серьезный ремонт, иначе наступит момент, когда пускать посетителей в "Угловой дом" станет рискованно.

С тех пор как в феврале прошлого года бюро признало критическим состояние двора здания, эта часть уже закрыта для посещения. Однако интерес латвийцев и туристов к бывшему зданию КГБ всегда был высоким с тех пор, как Угловой дом открылся для посещения в 2014 году.

До пандемии его посещали более 40 000 человек в год, в этом году, после восстановления потока посетителей, - почти 30 000.

Галерея: Музей КГБ в "Угловом доме"