Уровень безработицы в Латвии снизился

Уровень безработицы как среди женщин, так и среди мужчин снизился в сентябре на 0,1 процентного пункта, составив 4,4% и 8,1% соответственно.

При этому статистическое управление указывает, что уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости (ГАЗ), в сентябре также снизился на 0,1 процентного пункта и составил 5,7% экономически активного населения.

По сравнению с сентябрем 2021 года уровень фактической безработицы в Латвии снизился на 0,5 процентных пункта, а зарегистрированной безработицы - на 0,3 процентных пункта.

В сентябре 2022 года в Латвии было 59 900 безработных, в том числе 20 700 женщин и 39 200 мужчин, что на 800 меньше, чем в августе, и на 4 600 меньше, чем в соответствующий период прошлого года. Количество безработных мужчин за месяц уменьшилось на 200, женщин - на 600.